İtalyanlar duyurdu... Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Galatasaray devre arasının ilk transferini Noa Lang ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'de beklenen katkıyı veremeyen Noa Lang ile anlaşmaya vardı. Kulüple de anlaşmaya yaklaşan sarı kırmızılılara Hollandalı oyuncunun maliyeti belli oldu.

Fabrizio Romano ve Matteo Moreno, Romano'nun Youtube kanalında transferin detaylarını anlattı. Buna göre Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray sezon sonunda Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmak isterse 26-27 Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek ve 3-4 milyon Euro arası oyuncuya maaş ödeyecek.