Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyanlar duyurdu... Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

İtalyanlar duyurdu... Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

19.01.2026 23:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyanlar duyurdu... Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Galatasaray'ın, Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İtalyan basını, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a maliyetini duyurdu.

Galatasaray devre arasının ilk transferini Noa Lang ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'de beklenen katkıyı veremeyen Noa Lang ile anlaşmaya vardı. Kulüple de anlaşmaya yaklaşan sarı kırmızılılara Hollandalı oyuncunun maliyeti belli oldu.

Fabrizio Romano ve Matteo Moreno, Romano'nun Youtube kanalında transferin detaylarını anlattı. Buna göre Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray sezon sonunda Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmak isterse 26-27 Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek ve 3-4 milyon Euro arası oyuncuya maaş ödeyecek.

İlgili Konular: #galatasaray #napoli #Noa Lang

İlgili Haberler

Atletico Madrid maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
Atletico Madrid maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu! Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında konuk edeceği Atletico Madrid maçında görev alacak hakem açıklandı.
Galatasaraylı Ismail Jakobs'tan Senegal iddiası: 'Maçtan önce bir şeyler oldu'
Galatasaraylı Ismail Jakobs'tan Senegal iddiası: 'Maçtan önce bir şeyler oldu' Ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren Senegal'de üç futbolcunun maç sırasında rahatsızlanması dikkat çekti. Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.