Beylikdüzü’nün ‘Yaşam Bahçesi’

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Koronavirüs süreci ile tarıma yönelik çalışmalar hız kazanırken Beylikdüzü Belediyesi de ilçede yaşayan yurttaşların güvenli ve temiz gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak, üretimi artırmak ve üretime alıştırmak için bostan projesi başlattı. “Yaşam Vadisi”nin hemen yanı başındaki 20 dönümlük arazide yapılan “Yaşam Bahçesi” 20 gün içerisinde tamamlanarak ekim yapılacak hale getirildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe sakinlerinin “Yaşam Bahçesi”ni ilgiyle takip ettiğini belirterek “Üretimin, toprağı işlemenin, insanları üretime teşvik etmenin önemini çok daha önceki yıllardan bu yana farkındayız. Komşularımızda toprakla uğraşma, üretime yönelik merak ve istek çok yoğun. Yurttaşlarımız gönüllü olarak çalışmalarımıza katılım sağlamak için talep oluşturmaya başladı. İmkân yaratıldığı takdirde tüm yurttaşlarımızı üretime katkı vermeye dahil edebiliriz” dedi.

YEREL TOHUMLAR

Alanda mevsimlik sebzelerin yerel tohumlarla üretileceğini kaydeden Çalık, “Sebzeler doğal tarım ilkelerine uygun olarak yetiştirilecek. Yerel tohumları ve yetiştirerek çoğalttığımız fidelerimizi kullanacağız” diye konuştu. Hasat edilen ürünlerin gıda bankası ile paylaşılacağını söyleyen Murat Çalık, “Yaşam Bahçemizden yaklaşık 10 ton patates, 6-7 ton domates, 6 ton biber, 4 ton karpuz, 3.5 ton kavun ve salatalık, 3 ton patlıcan, 2 ton kabak, 1 ton fasulye ve 350 kilogram bamya hasat etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Her mahalleye bir bostan projesi üzerinde de çalıştıklarını söyleyen Çalık, “Salgın tehdidi olmayan dönemlerde fidelerimizi yurttaşlarımız, çocuklarımız ile dikip ve yine çocuklarımız ile toplayacağız. Çocuklarımız sebzelerin nasıl ve nerede yetiştiğini deneyimleyerek öğrenecekler” diye konuştu.