Beynimizin gerçek rengi nedir?

17 Mart 2020 Salı, 16:49

Canlı bir beyin birçok farklı renge sahiptir. Genel olarak beyni oluşturan dokular beyaz, siyah, kırmızı, gri, soluk sarı renklerde olabilmektedir.

Birçok televizyon programında (özellikle çizgi filmlerde ve filmlerde) beyinler konservelere konmuş gri organlar gibi gösterilirler. Bu da, halk arasındaki beyin rengi algısını çarpıtmıştır.

Bedenimizde kan, doku, kemik ve çeşitli sıvılar şeklinde yer alan, gökkuşağının tüm renkleri mevcuttur. Ama siz, televizyonda ya da bir sınıfta, kavanozların içine yerleştirilmiş beyinler görmüş olabilirsiniz. Çoğu kez bu beyinler tamamen gridir, hatta sarımsı bir renk ranjında yer alabilirler. Aslında buna karşın, yaşamakta olan canlı bir beyin –örneğin şu anda kafatasınızın içinde olan gibi-, sıkıcı ve dümdüz bir gri renkten ibaret değildir; aynı zamanda beyaz, siyah ve kırmızı renkleri de içerir.

evrimagaci.org'un beynin rengine yönelik hazırladığı içerikte şu ifadeler kullanıldı.

Beyin hakkındaki birçok mit gibi, bu da gerçeğin aslında sadece bir bölümünü içerir; çünkü beynin çoğu gerçekten de gridir. Bazen tüm beyine “gri madde” dendiği olur. Gizemli romanların yazarı Agatha Christie’nin ünlü dedektifi Hercule Poirot, sıklıkla “küçük gri hücreler”ini kullanmaktan bahseder. Gri hücreler, omuriliğin yanı sıra, beynin de birçok bölümünde yer alır; bu gri hücreler, nöronlar örneğinde olduğu gibi farklı türden hücrelerden oluşur. Ancak beyin aynı zamanda gri maddeleri birbirine bağlayan beyaz maddeyi, yani sinir liflerini de içerir.

Siyah bileşen, Substantia nigra denilen (ve tahmin ettiğiniz gibi Latince olan) siyah maddedir. Siyah olmasının nedeni ise, basal ganglia’nın bir parçası olan nöromelanindir – bu özel pigment türü aynı zamanda deri ve saça da rengini verir. Son olarak da kırmızı rengimiz var, bunun da nedeni beyindeki birçok kan damarıdır.

Peki, muhafaza halindeki beyinler neden süngerimsi ve renkli değil de kireç gibi soluk ve mat görünürler? Bunun nedeni beynin muhafaza edilip bozulmasını engellemek için kullanılan koruyucu maddelerdir.