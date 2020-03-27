Bilgi Yayınevi klasikleri…
“Klasikler deyince genelde herkesin okuma listesinde olan ama okumayı hep ertelediği kitaplar akla gelir. Ya da Calvino’nun dediği gibi ünlü bir kitabı okumamış olmaktan utanıp ‘yeniden okuyorum’ denilen kitaplar. Bununla birlikte ülkemizde klasiklere yönelik artan bir ilginin olduğunu söylemeliyiz.”
Son yıllarda çok satanlar listelerinde
Türk ve dünya klasiklerinden birkaç kitap mutlaka yer alıyor. Bunun bir yanının
her şeyin hızla tüketildiği ve vasat olanın yaygınlaştığı günümüzde “klasik”
olanı, kalıcı olanı anlama isteği / ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Bunun içinde güncel sorunlarımıza /
sorularımıza kalıcı, nitelikli çözümler / yanıtlar bulabilme ihtiyacı da var.
Bugün karşılaştığımız toplumsal bir sorunun veya kişisel ilişkilerimizde
yaşadığımız bir duygunun karşılığını yüz yıl önce yazılmış bir kitapta
bulabiliyoruz çünkü.
KLASİK İLE POPÜLERİN KESİŞMESİ
Diğer yanı da klasik olanla popüler olanın
kesişme noktası diyebileceğim bir alan. Klasikler doğaları gereği her döneme
hitap eden niteliktedir ve aralarından bazıları bazı dönemlerde popüler olur.
Popüler olmasının o döneme özgü değişik nedenleri vardır. Bu noktada eser
klasikliğinden, niteliğinden bir şey kaybetmez ve aynı zamanda o eseri okumak,
almak, bulundurmak, göstermek vb moda haline gelir. Son yıllarda dünya
edebiyatından Zweig ve Kafka kitaplarını, Türk edebiyatından Sabahattin Ali’nin
Kürk Mantolu Madonna’sını buna örnek verebiliriz.
KÜLTÜR KÖPRÜLERİ
Hangi sebeple olursa olsun klasiklere olan
ilginin artmasını önemsiyorum. Çünkü klasikler kültür köprülerimizdir. Dünyanın
farklı ülkelerinden farklı insanlar arasında, dün ile bugün arasında kültürel
ve insani bağlar kurarak hepimizi aynı bütünün parçaları haline getirirler.
Kitapta anlatılan olaylar belli bir zamanda belli bir mekanda geçiyor olsa da,
anlatımın gücü zamansız ve mekansız bir boyuttadır.
Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi
bir zamanda, herhangi bir insanın da yaşayabileceği, tabi bizzat kendimizin de
yaşayabileceğimiz çelişkileri, duyguları, hüznü ve sevinci hissedebiliriz yüz
yıl önce yazılmış böyle bir kitabı okurken. Bir birey olarak tüm insanlık
ailesiyle bağ kurar, o büyük ailenin bir
parçası olduğumuzu duyumsarız. Yıllar sonra yeniden okuduğumuzda bile yeni bir
şeyler keşfederiz ve bu yüzden hiç eskimezler.
Dünya klasiklerini ve yerli klasikleri
severek okuyan insanlar, dünyayı, ülkemizi ve insanları anlama, kendisini ve
düşüncelerini sağlıklı ifade edebilme konularında bir adım öndedir. Bu yüzden
insanların bu kitaplarla tanışmasını önemsiyorum.
AŞKLA OKUMAK GEREKİR
Bununla birlikte klasikleri “zorunlu bir
görev” olarak okumak veya “okumamış olmanın utancıyla” okumak bir işe yaramıyor
Calvino’ya göre. Şöyle tarif ediyor bunu: “Klasikler, ne denli kulaktan dolma
bilgilerle bildiğimizi sanırsak, gerçekten okuduğumuzda o denli özgün,
umulmadık ve yeniliklerle dolu bulduğumuz kitaplardır. Hiç kuşkusuz, bunun
böyle olması için, klasik bir metnin bir klasik gibi ‘işlemesi’, başka bir
deyişle okurla kişisel bir ilişki kurması gerekir. Eğer hiçbir kıvılcım yoksa,
okumak da boşunadır: Klasikleri bir görev gibi ya da saygıdan ötürü okumanın
bir yararı yoktur, yalnızca aşkla okumamız gerekir klasikleri.”
Bu yüzden klasiklerin faydalarından
bahsederken “mutlaka yapılması gereken zorunlu ödev” gibi algılanmasını da
istemiyorum. Ki edebiyat okumak bir zorunluluk değildir, okunmadığında
yaptırımı yoktur. Herkesin edebiyatla ilişkisi kendi kişisel beğenilerine göre
şekillenir, bir kişinin çok etkilendiği, ömrünce başucundan ayırmayacağı bir
kitap bir başkası için çok sıkıcı gelebilir, eline almayabilir. Doğal akış
içinde herkes kendi yazarıyla, kendi kitabıyla karşılaşır. Yeter ki sadece
aforizmalarla yetinmeyip kapıyı açık bıraksın.
Özellikle bir şeyler yazmak isteyenler
için önemli bu. Her yıl gittikçe artan sayıda yazar adayı başvurusu olduğu için
bunu belirtme ihtiyacı duyuyorum. Çok fazla sayıda yazar olmak isteyen insan
var, ki bu kadar çok talebe mevcut yayınevleri yanıt veremediği için ücretle
kitap basan yerler açıldı, bir kitap satış sitesi kitap basmaya başladı. Bu
derece yoğunlukta bir yazar adayı patlaması var ama okur sayısında, okunan
kitap sayısında böyle bir durum yok. Oysa iyi bir yazar olmanın ilk şartı önce
iyi bir okur olmaktır.
Emin Özdemir, “Okuryazar olmak ayrı okur olmak ayrı” dediği Eleştirel Okuma kitabında nitelikli okur olmanın gereklerinden ayrıntılarıyla bahseder ve şöyle der: “Yazarlık nasıl bir yazma donanımı gerektirirse okurluk da bir okuma donanımı gerektirir. Bu donanım, öyle bir çırpıda kolayca edinilecek türden değildir. Değişik yapıda metinler üzerinde okuma deneyimi ister.” Okuma deneyimi edinmek isteyenlerin çalacağı ilk kapı, yine klasiklerin kapısıdır.
Yayınevi olarak bizim de 55 yılı bulan
yayıncılık hayatımızda bugüne kadar yayımladığımız pek çok klasik eser var.
Öncelikle klasikleşmiş eserlerini uzun yıllardır basmaktan gurur duyduğumuz
Halikarnas Balıkçısı, Memduh Şevket Esendal, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ceyhun
Atuf Kansu, Cahit Külebi, Esat Mahmut Karakurt gibi değerli yazar ve
şairlerimizin kitaplarını okurlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz.
Bununla birlikte son dönemde yeni
çevirilerle Jack London, Virginia Woolf, Jane Austen, Anton Çehov, Stefan
Zweig, Franz Kafka, Mihail Bulgakov gibi yazarların kitaplarını kapsayan geniş
bir modern klasikler serisi oluşturuyoruz.
Türk klasiklerinde geçmişten beri
bastığımız on bir kitaplık Ömer Seyfettin külliyatını, içeriğini gözden geçirip
kapaklarını yenileyerek basmaya devam ediyoruz. Sabahattin Ali’nin 1970’li
yıllarda bastığımız ve yasaklı yıllarından sonra ilk kez okurla buluşturduğumuz
kitaplarını, o dönemdeki baskıya sadık kalarak yeniden bastık.
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halid Ziya
Uşaklıgil, Namık Kemal, Mehmed Rauf, Recaizade Mahmut Ekrem gibi yazarlarımızın
kitaplarını ise titiz bir çalışmayla günümüz Türkçesine uyarlayarak yayımladık.
Sonuç olarak Türk ve dünya klasiklerine kültürel mirasımız olarak bakıyoruz. Bir yandan yeni kitaplarla yeni yazarlar kazanmaya çalışırken, bir yandan klasik kitaplığımız sürekli varlığını koruyacak.
Video Haberler
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
- CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
- Canlı yayında açıkladı! İşte koronavirüsün düşmanı
- Sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
- Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak OHAL yanıtı
- Koronavirüs, akciğerleri nasıl etkiliyor?
- Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza
- Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden çağrı
- Görevliler görünce şoke oldu! Gülümseten yanlış anlama