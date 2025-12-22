Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 ay önce anne olmuştu... Sosyetenin tanınan ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu: Ani ölümünün nedeni belli oldu

6 ay önce anne olmuştu... Sosyetenin tanınan ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu: Ani ölümünün nedeni belli oldu

22.12.2025 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
6 ay önce anne olmuştu... Sosyetenin tanınan ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu: Ani ölümünün nedeni belli oldu

İzmirli Özgörkey Ailesi’nin kızı, sosyete dünyasının tanınan isimlerinden Leyla Mizrahi, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen adli süreçte ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama paylaşıldı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni olan Leyla Mizrahi, gece uykusunda yaşamını yitirdi.

Henüz 6 ay önce anne olan Mizrahi'nin beklenmedik ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Image

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah'ın aktardığına göre; savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, ölümün kalp krizinden kaynaklandığı kesinleşti.

Leyla Mizrahi'nin ölüm ilanında, "Zamansız kaybımız Leyla Mizrahi'yi derin bir üzüntüyle anıyoruz. Onu her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız" ifadeleri yer aldı.

2022'DE EVLENMİŞTİ

Leyla Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle evlenmişti.

Image

ALTI AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Yaklaşık altı ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi’nin ani ölümü, ailesi ve yakın çevresinde derin bir sarsıntı yarattı. Aile tarafından yayımlanan taziye mesajında, erken ve zamansız kaybın büyük bir acı olduğu vurgulanarak, Mizrahi’nin hatırasının sevgiyle yaşatılacağı ifade edildi.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Mizrahi'nin cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde bugün öğle namazını takiben gerçekleştirilecek ve Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Image

İlgili Konular: #kalp krizi #Ölüm #sosyete