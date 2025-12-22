Hasan Şaş'tan Galatasaray yönetimine uyarı: 'Sakın almayın'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 42 yaptı ve ilk yarıyı lider tamamladı.

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, SporON Youtube kanalında maçı yorumladı.

Şaş, Atletico Madrid forması giyen Griezmann'ın alınmaması gerektiğini söyledi.

İşte Hasan Şaş'ın değerlendirmeleri:

"Griezmann Galatasaray'a gelecek dendiğinde ben dedim ki hiç gereği yok. Yaşı da geçkin ve ölüsü 30 milyon euro bu transferin. Ve Galatasaray'da benim dediğim oyuncu ortaya çıktı. Yunus çıktı ortaya. Ve bugünkü maçın galibi Yunus'tur. Benim atacağım başlık budur. Griezmann'ın yerlisi var.

2 milyon Euro'ya Yunus oynuyor. Griezmann alırsan 2 artı 1 isteyecek mi? 10 milyon Euro'dan iki yıl 20 milyon garanti mi? Şimdi Griezmann geldi Galatasaray'a, ne vereceğini kim bilebiliyor? Elinde kim var orada oynayan? Yunus var, 2 milyon Euro'ya oynuyor. Karda mısın bugün itibariyle? Kardasın."

"Oyunun aslında lideri Osimhen. Arkasına seken topların liderleri Barış'la Yunus. Ama Yunus olmadığı zaman Galatasaray burada sekteye uğradı. Bugün seçerken maçın oyuncularını Yunus'u ilk başta yazdım. Çünkü Galatasaray'ın oynamış olduğu oyunda ileride baskı, pres, Yunus'un başlattığı, Barış'ın başlattığı, Osimhen'in başlattığı, böyle bir takımda Yunus'un çok ön plana çıktığını görüyoruz.

Bir şeyden tebrik etmek lazım. Yunus 35-40 gün önce ameliyat oldu. Yani ameliyattan çıkan bir oyuncunun böyle bir performans sergileyip Galatasaray'ın ilk yarı 3 puan farkla liderlikle kapatmasının nedeni bence Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesidir."

"Icardi'ye karşı Galatasaray yönetimi, taraftarı, takım arkadaşları olabildiğince her türlü müsamahayı tanıdı. Bir sene sakatlık geçirdi. Galatasaray kulübü bütün kontratını ödedi. Icardi bunları göz önünde bulundurursa, yani sana taraftar sırtını dönmedi, sana yönetim sırtını dönmedi, takım arkadaşlar da sırtını dönmedi. O zaman sen de yapabileceğin tek şey Galatasaray'ın sunduğu kontrata imza atmak.

Onun için ben şu andan itibaren Icardi'nin Galatasaray kulübüne yanaşmasını bekliyorum. Icardi sakatlanmamış olsa bugün itibariyle Icardi'nin dediği olur ama bugün itibariyle Icardi'nin Galatasaray kulübüne takım arkadaşlarına, taraftara yaklaşması lazım."

"Sara bugün itibariyle İlkay'ın önde. Sara İlkay'dan daha hareketli, daha önde, duran topları iyi kullanabilen, pas alışverişinde daha iyi olan bir oyuncu. Eğer elinde sağlam bir İlkay, sağlam bir Sara varsa, ben Torreira, Sara ikilisini tercih ederim. Onların önünde belki ilkay'ı tercih ederim Yunus olmasa. Ama bugün itibariyle ben Sara'dan yanayım, çünkü Sara'nın görmediğimiz yerleri.

Mesela bizde bir Ergün Pembe vardı. Maçta belki 5 defa topla buluşmamış. Zaten hiç konuşmaz, dünyaya 20 voltla gelmiş. Bir maçta hiçbir şey yapmazdı Ergün Pembe. Ama maçın sonunda bir bakardın ki öyle kritik yerlere müdahale etmiş ki, öyle güzel kademelere girmiş ki, öyle sessiz sessiz bize yardımcı olmuş ki. Bunu seyirci göremezdi, biz göremezdik ama Lucescu analizde gösterirdi."