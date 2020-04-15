Bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü keşfetti
Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini açıkladı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçü alfakoronavirüs iken üçü de betacoronavirüs olarak sınıflandırıldı.
PREDICT Projesi kapsamında araştırma yapan bilim insanları, yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün Kovid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.
Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya Kovid-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil. Küresel bir salgına dönüşen Kovid-19’un ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil.
Bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce koronavirüs türü olduğunu görüşünde.
Araştırmayı yapan ekip yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.
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