Bilim insanları: Koronavirüs evcil hayvanlar aracılığıyla bulaşmaz
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) evcil hayvanlar aracılığıyla bulaşamayacağını açıkladı.
Rospotrebnadzor, Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu Danışmanı Viktor Maleyev’e dayandırdığı açıklamasında, kedi ve köpekler de dahil olmak üzere evcil hayvanların yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun kaynağı olamayacaklarını kaydetti.
Virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına dair doğrulanmış bir vaka olmadığını vurgulayan Maleyev, Covid-19 da dahil olmak üzere, insanlar üzerinde etkili olan yedi tip koronavirüsün olduğunu ve hepsinin akut solunum yolu hastalıklarının patojenleri olduklarını kaydetti.
Maleyev, söz konusu koronavirüslerin kedi, köpek, hamster ve diğer evcil hayvanlar için tehlike oluşturmadığını belirterek, sadece hayvanlar üzerinde etkili olan başka koronavirüslerin olduğunu, ancak bunların da insanlar için tehlike oluşturmadığını ifade etti.
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