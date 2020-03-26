Bilim insanları: Sıcak havalar salgını yavaşlatabilir
Yapılan son araştırmalar, havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüsün yayılma hızında düşüş olabileceğini gösteriyor, ancak bilim insanları bunun tek başına salgını durdurmak için yeterli olmayacağı konusunda hem fikir
Grip benzeri virüs vakaları, sıcak ve nemin hakim olduğu yaz aylarında azalma eğilimi gösterir ve bağışıklık sistemlerimiz, bu hastalıkların daha az bulaşıcı hale gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Birçok bilimsel çalışma, koronavirüsün yaz aylarında, insanlar arasında kışın olduğundan daha yavaş yayıldığını göstermekte. Bu sebeple, kuzey yarımküreye baharın gelişiyle birlikte, koronavirüs salgınında da önemli bir yavaşlama olması bekleniyor.
Independent'ın haberine göre, virüsten etkilenen 100 Çin kentinde hastalığın yayılmasını inceleyen, Pekin ve Tsinghua Üniversitesilerinden bilim insanları, “yüksek sıcaklık ve buna bağlı nemin” koronavirüs iletimini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.
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ABD başkanı Donald Trump ve İngiltere hükümetinin baş bilimsel danışmanı Sir Patrick Vallance'a göre, sıcakların artmasıyla birilikte insanlar arasında daha az koronavirüs aktarımı olacak.
ABD'deki Maryland Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacılar da benzer görüşlere sahip.
Buna göre, 22 Mart'a kadar olan koronavirüs bulaşmalarının yüzde 90'ının, ortalama 3 ° C ile 17 ° C sıcaklık ve belirli bir nem aralığında meydana geldi.
Arizona, Teksas ve Florida gibi daha sıcak iklime sahip ABD eyaletleri, küresel vakaların yüzde 5'inden fazlasını kaydeden Washington ve New York ile aynı ölçekte koronavirüs salgınından etkilenmedi.
Araştırmacılar ayrıca Vuhan, Tokyo ve Milan gibi koronavirüs salgınından etkilenen şehirlerin ortalama kış sıcaklıklarının 5 ° C ila 11 ° C arasında ve nem oranlarının ise yüzde 47 ila 79 arasında seyrettiğini belirtti.
KUZEYE DOĞRU İLERLEYEBİLİR
Koronavirüs yayılımını izlemek için hava durumu verilerinin kullanıldığı bir çalışmaya liderlik eden, Maryland Üniversitesi İnsan Virolojisi Enstitüsü'nde Doç. Dr. Muhammed Sajadi’ye göre, şimdiye dek belgelenen vakalardan elde edilen veriler, virüsün sıcak ve tropik iklimlerde, insanlar arasında yayılmakta zorlandığını ortaya koyuyor.
MIT Üniversitesinden araştırmacılar, iklimsel koşulların salgını etkilemede tek başına yeterli olamayacağını, aktarımı yavaşlatmak için dünya çapında etkili halk sağlığı müdahaleleri uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.
Araştırmacılar ayrıca, salgın merkez üssünün önümüzdeki birkaç hafta boyunca kuzey Avrupa ve Kanada'nın kuzeyine doğru ilerleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
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