TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı!
TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı!

5.01.2026 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0.89, yıllık enflasyon ise yüzde 30.89 olarak hesaplandı.

Enflasyon yılın ilk on bir ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1,53, haziranda yüzde 1,37, temmuzda yüzde 2,06 ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 oranında hesaplandı.

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Aralık ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde ... oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde ... olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2025 Aralık ayında yüzde 1,23 yıllık ise yüzde 37,68 artış kaydetti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans anketine göre aralık ayında TÜFE’nin aylık yüzde yüzde 0,96, yıllık ise yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İlgili Konular: #tüik #enflasyon #Aralık