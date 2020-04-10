Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

10 Nisan 2020 Cuma, 14:07

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavurüs salgınına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Özlü, salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı. “Bu süreç ne kadar devam edecek?” şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Özlü, yurttaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Özlü, “Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın” dedi.