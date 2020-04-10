Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Özlü, “Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavurüs salgınına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Özlü, salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" dedi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı. “Bu süreç ne kadar devam edecek?” şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Özlü, yurttaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.
Özlü, “Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın” dedi.
Video Haberler
- CHP'li Torun isyan etti: Bunu kabul etmek mümkün değil!
- Genç çift internet üzerinden düğün yaptı
- Polis kamera kaydını gösterdi, o ikna olmadı!
- El ele tutuşarak hırsızlık yapan sevgililer kamerada
- CHP'li Turan Aydoğan'dan AKP'lileri kızdıran konuşma!
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!