Son dakika... LeMan dergisine saldıranlara tepki gösterdiği için tutuklanmıştı: Barış Akademisyeni Aslı Aydemir için tahliye kararı!

LeMan dergisine 30 Haziran’da düzenlenen saldırıya tepki gösterdiği gerekçesiyle 4 Temmuz’da tutuklanan barış akademisyeni Aslı Aydemir, 195 gün sonra tahliye edildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, “polise mukavemet” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklu bulunan Aydemir’in sabit ikametgah sahibi olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle tahliyesine hükmetti.

MAHKEME, TUTUKLULUĞUN DEVAMINA GEREK OLMADIĞINA HÜKMETTİ

Mahkemenin 14 Ocak 2026 tarihli ara kararında, Aydemir’in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve ceza infaz mevzuatı birlikte değerlendirildi. Kararda, sanığın başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması da dikkate alındı.

Tutukluluğun devamına gerek olmadığına hükmeden mahkeme, Aydemir’in derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın, ilgili ceza infaz kurumuna yazı yazılarak yerine getirilmesi istendi.

"ASLI AYDEMİR HOCAMIZ İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ"

Aydemir'in serbest bırakıldığını haberini Barış Akademisyenleri sosyal medyadan duyurdu.

Akademisyenler yaptıkları açıklamada, "LeMan dergisine saldıran güruh karşısında geri adım atmadığı için 4 Temmuz 2024 tarihinde tutuklanan, altı ayı aşkın süredir hukuksuzca tutuklu bulunan sevgili Aslı Aydemir hocamız için tahliye kararı verildi." dedi.

İDDİANAMESİ AYLARCA YAZILMAMIŞTI

Aydemir, "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlamalarından tutuklanmış, iddianamesi aylarca yazılmamıştı.

KARİKATÜR KRİZİ VE LEMAN SALDIRISI

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında bombalanan bir şehrin üzerinde “Selamün Aleyküm” ve “Aleyhem Salom” diye selamlaşan Muhammed ve Musa adlı iki figür yer aldı.

Karikatür 30 Haziran’da sosyal medyada dolaşıma sokulduktan sonra gündem oldu. Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla linç kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karikatür nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Karikatürün çizeri, grafikeri, yazı işleri müdürü ve müessese müdürü gözaltına alındı. 30 Haziran’da gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı. İlgili sayının toplatılmasına karar verildi.

30 Haziran’da İBDA-C uzantılı Büyük Doğu Akıncıları Derneği, Leman dergisi binasına saldırdı.

Grup “Ya Allah, bismillah, Allahu ekber”, “Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat”, “Kâfir LeMan hesap verecek” gibi sloganlar attı. Büyük Doğu Akıncıları Derneği İl Başkanı Alper Kaan Aykut binanın önünde “Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz” dedi.

Barış akademisyeni Aslı Aydemir, LeMan dergisine yönelik saldırıya tepki gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından “polise mukavemet” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklama kararı, akademi ve ifade özgürlüğü çevrelerinde tepkiyle karşılanmıştı.

Mahkemenin tahliye kararıyla birlikte Aydemir’in yargılaması tutuksuz olarak devam edecek.