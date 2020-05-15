Bilim Kurulu üyesinden hafta sonu için sevindiren açıklama: Hava sıcaklıkları virüsün bulaş olasılığını zayıflatır

15 Mayıs 2020 Cuma, 12:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşüreceğini söyledi. Özlü, "Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır" dedi.

"GÜNEŞ IŞIĞINDAKİ ULTRAVİYOLE VİRÜSÜN BULAŞMASINI ZORLAŞTIRACAKTIR"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti:

"Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir."

"SAAT 11:00-16:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT"

Yurttaşlara sıcak havadan etkilenmemeleri konusunda uyarılarda da bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve iş yeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.

"TUZLU AYRAN VE MADEN SODASI TÜKETİN"

Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.

"PAMUKLU İPEK VE KETEN KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ"

Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı. Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu durumda kişi hemen soğuk klimalı bir ortama veya vantilatör karşısına taşınmalı; üstü ıslak çarşafla örtülüp, klima maksimum soğukluk ve hızda çalıştırılmalı. Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. Hasta için 112 aranıp acilen hastaneye kaldırılmalı.