Yeni bir süper iletkenlik türü keşfedildi

Süper iletkenlik sayesinde, elektronlar direnç göstermeden akmaya başlayarak elektrikteki kaybı çok aza indirebilecek. Aynı zamanda elektrik verimliliği de yüzde yüze çıkarılabilecek.Normal şartlarda elektrik, kablolardan geçerken atomlara çarpan elektronlar ile taşınıyor ve her bir çarpışmada enerjinin bir kısmı kayboluyor. Bu nedenle elektrik şebekelerinde elektriklerin yaklaşık yüzde 7’si kaybediliyor. Buna da 'direnç' adı veriliyor.Süper iletkenlik ile de bu elektrikteki enerji kaybı neredeyse sıfıra indirilebiliyor.Sciencealert.com websitesinin haberine göre, süper iletkenler Japonya’daki maglev trenlerinde ve MR cihazlarında kullanılıyor.Haberde, elektriğin süper iletken hale getirmenin pahalıya mal olması nedeniyle her alanda kullanılamadığı belirtiliyor.Geçtiğimiz yıl Maryland Üniversitesi’nden araştırmacılar, çok düşük sıcaklıktaki yabancı bir maddeyi inceledikleri sırada yeni bir süper iletkenlik türü keşfettiler.Araştırmacılar, bir dizi hesaplama ve ölçümden sonra bir sonuca vararak elektonların daha yüksek dönüş yapan parçacıklar olarak gizlenmiş olması gerektiğine kanaat getirdiler. Bu durum daha önce süper iletkenler için bir ihtimal olarak bile görünmüyordu.