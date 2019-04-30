Mark Zuckerberg'den eşine özel icat

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg (34), evliliklerinin 7. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığı eşi için kolları sıvadı.

Zuckerberg ile 2012 yılında evlenen Priscilla Chan, doğduğundan beri uyku problemi yaşıyordu.



Eşine bir jest yapmak için çalışmalar yapan Zuckerberg, eşinin gece boyunca rahat uyuması için bir kutu yaptı.

Zuckerberg'in 'uyku kutusu' verdiği cihaz, çiftin çocuklarının uyanması gereken sabah 6-7 saatlerinde yumuşak bir ışık yayıyor.



Chan, bu ışık sayesinde uykusu bölündüğü zaman kalkması gerekip gerekmediğini saat ya da telefon kullanmadan anlayabiliyor.

Yaptığı cihazı Instagram'dan paylaşan Zuckerber, bir mühendis olarak anne olmanın zorluklarını yaşayan eşini desteklemek için sevgisini böyle gösterdiğini söyledi.