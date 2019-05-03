Sabri Ülker Bilim Ödülü, Doç. Dr. Tamer Önder'e

Sabri Ülker Vakfı’nın akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum yararına sunulmasına destek olmak amacıyla verdiği ödüle, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki jüri bu yıl, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder’i değer gördü.

İstanbul’daki ödül törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in yanı sıra akademi, iş ve medya dünyasından isimler katıldı. Doç. Dr. Önder çalışmalarında, UPK (pluripotent kök) hücreleriyle hastalara kendi genetik kodlarının aynısını taşıyan, bağışıklık sistemine tam uyumlu ve tedavisinde kullanılabilecek hücreler üretmenin önünü açıyor.



Doç. Dr. Önder, yürüttüğü araştırmalarla kişiye özgü kök hücrelerin üretimindeki moleküler mekanizmaları aydınlatırken, verimli ve güvenilir şekilde üretilmelerini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor.