Google Takvim'e karanlık mod güncellemesi geldi

En popüler takvim uygulamalarından biri olan Google Takvim, aldığı yeni güncelleme ile birlikte nihayet karanlık mod desteğine kavuştu. Neredeyse bütün uygulamalarına, hatta Android işletim sistemine bile, karanlık mod özelliğini ekleyen Google, Takvim uygulamasına da bu özelliği biraz geç de olsa ekledi.

Artık Android kullanıcıları Google Takvim karanlık mod özelliğini kullanabilecek.Google’ın blog sitesinde duyurulan güncellemede karanlık modun tam olarak siyah olmadığı, grimsi tonlarda olduğunu görüyoruz. Google Takvim‘i eğer ki grimsi tonlarda kullanmak istiyorsanız, bunu uygulamanın kendi ayarlarından etkinleştirebilirsiniz.

Ayrıca Android Q sahipleri, Android işletim sistemini karanlık modda kullandıkları sürece, Google Takvim de olmak üzere tüm Google uygulamaları otomatik olarak karanlık moda geçiş yapacak. Tabii uygulamalardaki karanlık mod, bağımsız olarak da ayarlanabilir.Son güncelleme ile birlikte Google Takvim’de karanlık mod dışında herhangi bir değişikliğin olmadığını da belirtelim.Eğer ki karanlık modları seviyorsanız, karanlık mod için Google Takvim’in en son güncellemesini yüklemeniz gerekmekte. Güncelleme çoğu kullanıcı için yayınlanmış durumda.