Google yaptırım kararı almıştı! Huawei'den karşı hamle

teknolojioku.com’dan Çağdaş Göl’ün haberine göre, Google tarafından Android lisansının iptal edildiği ve ardından bu kararın belirli bir süre askıya alındığı bildirilmesi sonrasında Huawei’nin bu duruma karşı yeni bir işletim sistemi geliştirerek Android'in karşısına çıkma kararı aldığı belirtiliyor.

HUAWEI ANDROID’E RAKİP İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞTİRECEK

ABD hükümetinin ani bir kararla Huawei'yi kara listeye almasıyla başlayan ve Google, Intel, Qualcomm gibi şirketlerin de Huawei ile olan iş birliklerini sonlandırma kararlarıyla birlikte devam eden sürecin ardından yapılan açıklamalarda alınan bu kararların 90 süre ile ertelendiği duyurulmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Huawei gelecekte Android'i kullanmaya devam edebilecek ancak Play Store gibi ana servislere erişim sağlayamayacak. Çinli şirketin açıklamalarına göre böyle bir durumla karşılaşma olasılıklarına karşı bazı önlemler aldıkları ve uzun zamandır bu konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Elde edilen bilgilere göre Huawei uzun zamandır bir işletim sistemi üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Üst düzey Huawei yetkilisi Tim Watkins tarafından Financial Times'a yapılan açıklamalarda şirketin Android'e alternatif olarak kendi işletim sistemini kullanıma sunmak için hazır olduğu ifade ediliyor. Aktif olarak test edilme çalışmaları gerçekleştirilen işletim sisteminin çok yakın bir tarihte kullanıcılara tanıtılması beklenirken, Amerika Hükümeti ve Amerikalı şirketlerin yaptırımlarına karşı Huawei önlemini almış gibi görünüyor.

KULLANICILARIN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Huawei tarafından yakın bir tarihte tanıtılması beklenen ve şimdiden büyük merak konusu olan yeni işletim sisteminin kullanıcılarına tüm ihtiyaçları için akıcı ve yenilikçi bir deneyim sunması beklenirken, uygulama desteği konusunda bir takım sorunlar yaşayabileceği düşünülüyor. Dünyada çok fazla sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail vb. popüler uygulamalara destek veremeyen bir işletim sisteminin kullanıcılar tarafından ne kadar talep göreceği büyük merak konusu. Yazılım konusunda kendine güvenen şirket ise bu kararı ile Android'e resmen savaş açıyor. (Sözcü)