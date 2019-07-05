Elektronik devlerini İstanbul'da ağırlandı

Perakende sektöründe omnichannel stratejisinin ve gelecek trendlerinin konuşulduğu toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan bir kez daha yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2012 yılından beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar

Avro'luk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics’in üye ve iş

ortaklarını İstanbul’da buluşturdu.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın ev sahipliğinde yapılan Euronics’in yıllık toplantısında Almanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Fransa’dan Rusya’ya 35 ülkeden 180 elektronik perakende lideri, elektronik sektöründeki tüm paydaşlar için gelecek vizyonunu masaya yatırdı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda da TeknosaGenel Müdürü Bülent Gürcan, ikinci kez Euronics yönetim kuruluna girdi.

Euronics İstanbul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Euronics ile 2012 yılından bu

yana devam eden stratejik iş birliğinin karşılıklı olarak pozitif değer sağladığına değinen

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Türkiye pazarının genç nüfusu ve yeni teknolojilere

hızlı adapte olması sayesinde önemli bir büyüme potansiyeli var. Teknosa olarak değişen

tüketici eğilimlerine paralel olarak bu potansiyeli omnichannel (çoklu kanal) yapımızla

yakalıyor; bu doğrultuda hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak hizmetler

geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Teknosa bir kez daha Euronics yönetim kurulunda

Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Seçimler

sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile

birlikte Türkiye de yönetim kurulunda yer aldı ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan bir kez daha Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Euronics yönetim kurulunda olan Teknosa, önümüzdeki dönemde de dünya elektronik perakende dünyasında söz sahibi olacak.