O fotoğraf ödül aldı! Özgür Özel: ‘Hayatımın en zor anıydı, keşke hiç çekilmeseydi’

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında, foto muhabiri Orkun Emre Küçükerbaş’ın çektiği ve seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarı başındaki fotoğrafı “Yılın Haber Fotoğrafı” seçildi.

Ödül törenine katılan Özel, konuşmasında foto muhabirlerinin ve basın emekçilerinin önemine dikkat çekti.

“KEŞKE ORKUN O FOTOĞRAFI HİÇ ÇEKMESEYDİ”

Basının siyasetçilerin halka ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Sonuçta biz siyasetçiyiz ve ne yaparsak yapalım nasıl aktarıldığıyla ilgili olarak foto muhabirleri ve basının tüm emekçileri bizim açımızdan çok kıymetli. Hangi kurumda olurlarsa olsunlar yapmış oldukları meslekleri hepimizin halkla buluşmasına, derdimizi anlatmamıza, kendimizi ifade etmemize katkı sağlıyor. Rıza Bey’le konuştuk, herhalde sadece geçen sene katılmadım. Onun dışında milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, Genel Başkan olarak tüm törenlere katıldım. Bugün verdiğim ödüllerden biri, Orkun kardeşimin çektiği bir fotoğraf. Birinci oldu ve benim fotoğrafımı çekti. Hayatımın en zor anında çekilmiş bir fotoğraf olarak keşke Orkun o fotoğrafı hiç çekmeseydi, keşke ben o fotoğrafın öznesi olmasaydım, keşke o veda olmasaydı. Ama öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki ömrüm boyunca benim de gözümün önünden gitmeyecek bir kare oldu."

“HERHALDE HAYAT GİBİ BİR ŞEY…”

“Her sene ödül verdiğim bir yerde bu sene hem ödülün öznesi olmak hem de bir yandan en büyük acıyı yaşamak herhalde hayat gibi bir şey. İşte fotoğraf tam böyle bir şey. Bu kadar iyi bir sunuştan, bu kadar iyi bir organizasyondan ve bu kadar başarılı eserlerden sonra bir şey söylemek bana düştü. Tüm ödül alanları, bu yarışmaya katılmak için eserini buraya gösteren, o cesareti gösteren herkesle birlikte kutlamak isterim. 41 kere maşallah. Ümit ediyorum bundan sonra da bu prestijli ödüller, daha güzel haberler için, facialarla, ölümlerle değil, işin içinde hepsi birden var ama hep güzel ödüller, güzel anlarla ölümsüzleşir. Hepinizi kutluyorum, bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”

İşte Orkun Emre Küçükerbaş'ın 'Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü'nü kazandığı fotoğraf karesi