Üzgün bakış da evrim sonucu

Araştırma: Köpeklerin “üzgün” bakışlarına yol açan yüz kasları insanların ilgisini çekmek için evrimleşti.

Bir köpek istediğini yaptırmak için çaresiz kaldığında, doğrudan doğruya sahibinin gözlerine bakar. Köpekler için çok doğal bir davranış olan bu duygu yüklü bakışı, köpeğin en yakın akrabası olan kurtta göremeyiz. İncelemelere göre insan ve dört ayaklı dostlarımız arasındaki göz teması, sosyal etkileşim açısından büyük bir önem taşıyor.

2013 yılında gerçekleştirilen bir araştırma örneğin, kaşlarını kaldırarak duygu yüklü bir ifade takınan barınak köpeklerinin çok daha çabuk yuva bulduklarını göstermişti. Kısmen aynı araştırmacılarca gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre ise köpeğin bu yetiyi, evcilleştirme sürecinde kazandığı saptandı. Uzmanlar bunun, acınası bakışın insanlarda çok etkili olmasıyla ilgili olduğunu tahmin ediyorlar.

Portsmouth Üniversitesi’nden Juliane Kaminski ile çalışan ekip, araştırma çerçevesinde altı kurdun yüz kaslarını altı köpeğin kaslarıyla karşılaştırınca, gözler dışında hemen hemen aynı olduğunu fark ettiler. Mesela kaşların iç kısımlarındaki kaslar tüm köpeklerde var. Fakat kurtlarda bu bölgede çok az kas lifi ve bağdokusu tespit edildi. Kurt, insanla karşı karşıya kaldığında asla kaşlarını kaldırmıyor. “Kaşları belirgin bir şekilde yukarı doğru kaldırma yetisi sadece köpeklerde var” diyor araştırmacılar.