Alman ordusu Polonya sınırlarında siper kazacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman askerlerinin Polonya’nın Belarus ve Rusya sınırlarında hendek kazmak ve tanksavar engelleri inşa etmek üzere görevlendirileceğini açıkladı. Merz, Avrupa’nın Rusya’ya karşı güvenliğini sağlamak için artık ABD desteğine güvenemeyeceğini söyledi.

Merz, Rusya’nın insansız hava araçları, askeri uçaklar ve balonlarla NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirterek, Avrupa’nın kendi savunmasını güçlendirmek zorunda olduğunu vurguladı. Başbakan, “Avrupa ve Almanya için Pax Americana dönemi büyük ölçüde sona erdi” dedi.

Almanya Savunma Bakanlığı’nın Bild gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Nisan ayından itibaren Alman askerleri Polonya’nın “Doğu Kalkanı” savunma planı kapsamında görev yapacak. Askerlerin hendek kazma, mevzi oluşturma, dikenli tel döşeme ve tanksavar bariyerleri kurma gibi savunmaya yönelik mühendislik faaliyetlerine odaklanacağı belirtildi.

Bakanlık, Kaliningrad ve Belarus sınır hattında, ordudan ve destek birliklerinden orta büyüklükte bir asker grubunun “Doğu Kalkanı Operasyonu”na katılacağını açıkladı.

POLONYA'DA SALDIRI ENİŞESİ ARTIYOR

Ekim ayında Polonya hava sahasında 19 Rus İHA’sının düşürülmesi, NATO üyesi ülkeye yönelik olası bir saldırı endişesini artırdı. Polonya, Rusya’nın Kaliningrad eksklavı ile sınır paylaşmasının yanı sıra Belarus üzerinden de baskı altında bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Batı’nın Rusya ile “büyüklerimizin ve dedelerimizin döneminden bu yana görülmemiş ölçekte bir çatışma riskiyle” karşı karşıya olduğunu söyledi.

Polonya’nın 2 milyar sterlinlik ulusal savunma projesi olan Doğu Kalkanı, ülkenin doğu sınırlarını korumak amacıyla Mayıs 2024’te başlatılmıştı. Proje, NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor.

Sonbahar 2024’te 200 Alman askeri, Ukrayna sınırına yakın Rzeszow kentinde Patriot hava savunma sistemlerini işletmek üzere konuşlandırılmıştı. Bu görev, kısa süre önce Hollandalı askerlere devredildi.

Bu ayın başında ise 150 Alman askeri ve dört Eurofighter savaş uçağı, Kaliningrad’a 80 kilometre mesafedeki Malbork kentine konuşlandırıldı. Görev, NATO’nun Kuzey Hava Polisliği Misyonu kapsamında yürütülüyor.

“DOĞU KANADINI KORUYORUZ”

Almanya Savunma Bakanı Nils Schmid, Romanya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Putin’in saldırgan tutumu savunma hazırlığımızı bir an bile gevşetemeyeceğimizi gösteriyor. Kuzeyden Karadeniz’e kadar doğu kanadını koruyoruz” dedi.

Merz, Avrupa’nın ABD olmadan Rusya tehdidine karşı hazırlık yapması gerektiğini vurgularken, Donald Trump’ın yayımladığı yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin Avrupa’yı ve liderlerini hedef aldığını hatırlattı.

Almanya’nın iç istihbarat servisi ise ABD’nin gelecekte Avrupa’daki seçim süreçlerine daha fazla müdahil olabileceği uyarısında bulundu.

Göreve geldikten sonra Merz, Almanya’nın katı bütçe kurallarını gevşeterek savunma için sınırsız borçlanmanın önünü açtı. Önümüzdeki beş yılda 650 milyar avronun üzerinde savunma harcaması yapılması planlanıyor.

Bu adımın, Almanya’nın NATO’nun yüzde 3,5’lik savunma harcaması hedefini yakalamasını sağlayacağı belirtiliyor.