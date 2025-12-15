Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da 6 araç birbirine girdi... Yaralılar var!

15.12.2025 10:47:00
Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara-Kırıkkale karayolu üzerinde bulunan Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

İddialara göre; yol üzerinde meydana gelen buzlanmadan kaynaklı Kırıkkale istikametindeki 6 araç birbiriyle çarpıştı. Çevrede bulunan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

