Dilovası'ndaki yangın faciasında 'yeşil pasaport' iddiası

Kocaeli Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik tesisinde 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iddianame tamamlandı.

Soruşturma, ağır ihmallerin yanı sıra firma sahiplerinin taşıdığı yeşil pasaportlar üzerinden yeni bir usulsüzlük şüphesini gündeme getirdi. Şirketin beyan edilen kazançları ile yeşil pasaport için gereken ihracat şartları arasındaki büyük uçurum kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Karar'ın haberine göre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’e ait üretim tesisinde çıkan ve 3’ü çocuk 7 işçinin yanarak hayatını kaybettiği yangına ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

İddianamede firma sahipleri İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal ile İsmail Oransal’ın eşi Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 7 kez olası kastla öldürme suçundan ceza talep edildi.

ÜZERLERİNDEN YEŞİL PASAPORT ÇIKTI

Dosyada ayrıca, yangının ardından yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan İsmail ve Altay Ali Oransal’ın üzerinde, yalnızca kamu görevlileri ve yakınlarına verilen yeşil pasaportların bulunması dikkat çekti.

Mevzuata göre şirket sahiplerinin yeşil pasaport alabilmesi için son üç yılda yıllık ortalama 10 ila 25 milyon dolar ihracat yapmış olmaları gerekiyor. Ancak iddianameye yansıyan mali veriler, Ravive Kozmetik’in bu kriterlerden çok uzak olduğunu ortaya koydu. Şirketin 2022 yılı vergi matrahı 27 bin 982 lira olarak beyan edilirken, 2023’te 1,4 milyon TL, 2024’te ise 1,8 milyon TL seviyesinde kaldı.

Düşük ücretlerle, güvencesiz ve hatta çocuk işçi çalıştırıldığı belirtilen tek bir tesiste üretim yapan firmanın milyonlarca dolarlık ihracat yapmış gibi gösterilmesi, “Yeşil pasaportlar hangi gerekçeyle verildi?” sorusunu gündeme taşıdı.