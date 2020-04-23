Bin liralık sosyal yardımdan kimler yararlanamayacak?

23 Nisan 2020 Perşembe, 11:00

Bin lira yardım destek başvurusu E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Devletin ihtiyaç sahibi ailelere tahsis ettiği bin lira yardımdan faydalanacak olan kişiler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendi.

Buna göre 2 milyon 111 bin kişi devlet desteğinden faydalanabilecek.

Belirli koşullara uyan kişiler için bin lira sosyal yardım desteği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da ödenecek.

Peki, bin TL yardım sorgulama E-Devlet ile nasıl yapılabilecek ve sosyal yardımdan kimler yararlanabilecek, kimler yararlanamayacak?

SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Bin TL sosyal yardım parası, bu haktan yararlanan vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı bin TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi:

“Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde

2 ve 7 olanlar ayın 3'ünde

3 ve 8 olanlar ayın 4'ünde

4 ve 9 olanlar ayın 5'inde alacak.”

Açıklamada PTT Kartı olan vatandaşlarımızın 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebildiği de kaydedildi.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Bu ödemeden; ilk iki destekten yararlananlar (daha önce bin lira ödeme alanlar), kamu işçileri, memurlar, işverenleri tarafından kısa çalışma ödeneğine başvurup da İŞKUR’dan kısa çalışma ödeneği alanlar, işsizlik maaşı alanlar, emekliler ve ücretsiz izne çıkartılıp da devletten aylık 1.177 lira ödenek alanlar yararlanamayacak.

Bunların dışında kalan tüm kesimler bin liralık destek için başvurabilecek.

Hane başına ödeneceği için aynı hanede yaşayan sadece bir kişi bu desteği alabilecek. Yani, aynı hanede yaşayanların hepsi başvursa bir bile o haneye tek bir ödeme yapılacak.

Ödemeler nakit olacak.

Başvuruda, asgari ücrete bağlı gelir kıstası da aranmayacak.