Dervişoğlu’nun siyasette ‘artık aktör olduğu’ gerçeği Ankara’ya yansıdı: İYİ Parti taban tutmuş

Dervişoğlu, dün geçerli oy kullanan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi. Dervişoğlu’nun ilk seçildiği kurultayı da yakından izlemiştik. Akşener’in ısrarı üzerine yerel seçimlerde hüsran yaşayan parti, her boyutuyla sıkıntı yaşıyordu. ATO Salonu'nda 2024 Nisan ayının sonlarında gerçekleştirilen ve kıran kırana geçen yarışı kazanmıştı Dervişoğlu. Kurultay salonu bomboştu. Yalnızca gelebilen delegeler gelmiş, onların da üzerine umutsuzluk çökmüştü. Yerel seçimlerde yıpranmış örgütler “tabeladan ibaret” noktasına düşmek üzereydi.

Ancak, yaklaşık iki yıl sonra Ankara’nın merkeze en uzak yerlerinden biri olan Şenyuva’daki kurultay farklı yansımalarıyla ortaya çıktı. Ülkenin her yanından gelen partililer hazırlanan salona sığmadı. Ankara’nın bıçak gibi kesen ayazında salona ulaşabilmek için bile zorlandık. Nereden, nereye… Nisan 2024’ten, Ocak 2026’ya Dervişoğlu’nun partisi taban tutmuş. Yönetimiyle uyumlu, partililere yeniden umut gelmiş. Önceki kurultaydan sonra Akşener sonrası partinin nasıl paylaşılacağı hayalleri kuranlar dün farklı bir gerçeği görmüştür sanırız. Bizce kurultay salonunun mesajı netti: Dervişoğlu, artık siyasette bir aktör. Dervişoğlu’nu ve partisini son 1,5 yıldır yakından izleme şansı bulduk. Liderin dönemsel sorunları hangi içerik ve zamanlamayla başarılı şekilde kullanabileceğine örnek bir dönem olarak gösterilebilir. Dervişoğlu, fidanın kök saldığını kendisi de anlamış olacak ki, yeni hedefi “Çınar olmak” diye yükseltti.

Dervişoğlu’nun söylemi, genel başkan olduktan sonra dile getirdikleri gibiydi dün… Kendini herhangi bir unsuruyla farklı hissedenlere, kavramı doğru tanımlayarak, “yurttaş eşitliği” önerdi. Yaşanan ekonomik bunalımı, “Ahlaksızlık kaynaklı enflasyon” olarak yorumladı. Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmayı “edilen bir yemin” olarak niteledi, “vakti geldi” diyerek iktidarda değişim istedi.

TABANIN DUYARLILIKLARI

Kurultayı partililerle iç içe izledik. Özellikle tabanın tepkisini ölçebilmek için… Birincisi, İYİ Parti tabanı da PKK lideri Öcalan’la yürütülen pazarlığa tepkili. Dervişoğlu’nun konuşmasındaki ilgili yerlerde yoğun olarak alkışladılar. Parti kadrolarından tabanla iyi ilişkiler içinde olanlar hemen belli oluyordu. Deneyimli siyasetçi Cihan Paçacı, itirazsız Divan Başkanı oldu. Anıtkabir’e gidecek heyetin açıklanması sırasında Ayyüce Türkeş Taş, Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in isimlerinin okunması sırasında yoğun alkış geldi. Partililer, Ülkücülerin lideri Alparslan Türkeş’e “sahip çıkılmadığı”ndan yakınıyorlar ve tepkililer.

Ankara’da, bağımsız kalan milletvekillerinin yeni parti tercihleri doğal olarak iki kanala yönelir. İktidar olanakları nedeniyle iktidar partilerine, gelecekte siyasette devam edebilmek için ana muhalefet partisine çokça ilgi duyulur. Bu yarış içinde İYİ Parti’ye Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’ın katılımı sağlandı. Bu katılım, parti için çok değerli olmasının yanı sıra, parlamento siyaseti için de güçlü mesaj içeriyor.

Dervişoğlu, oluşacak yeni Genel İdare Kurulu’ndan (GİK), tüm dengeleri gözeterek kendi Başkanlık Divanını oluşturacak. Oluşacak yönetim ekibi, İYİ Parti’nin önümüzdeki kritik dönemde politikalarını belirleyecek, partiyi beklenen genel seçime götürecek.

İYİ Parti artık, cumhuriyetçi merkez sağ siyasetin yeni yükselen adresi olmaya aday…