Bir ay heba oldu

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının dün sona ermesinin ardından yurttaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak pazarlara ve marketlere akın etti. Uzmanlar, “Kurallara uymadığımız sürece salgınla mücadelede geriye gidiyoruz, bunlar salgın sürecimizi uzatan faktörler. Etkilerini de önümüzdeki haftalarda vaka sayılarındaki artışla göreceğiz” dediler.

GERİYE GÖTÜRDÜ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, koronavirüs salgını kapsamında birtakım düzenlemelerin yapıldığını anımsatarak “Özellikle fizik mesafe meselesi, kalabalıkların engellenmesi, marketlere belli sayılarda kişinin girmesi, 3 adım yaklaşmama gibi konularda birçok düzenleme yapıldı, alınan kurallar var. Bu kurallar denetlenmedikçe ve biz bunlara uyum göstermediğimiz sürece her yerde bir şekilde salgınla mücadelede geriye düşüyoruz. Bu da bizim salgın sürecimizi uzatan faktörler oluyor. Etkilerini önümüzdeki haftalarda vaka sayılarındaki artışla göreceğiz. Bu manzaralar elbette ki bir etki gösterecektir, şu anda bunu ölçmemiz çok zor tabii” dedi.

İNCE İNCE PLANLANMALI

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz “2-3 günlük yasaklar etkili olur mu” sorumuza, özetle şu yanıtı verdi: “Belli olumlu etkileri olur ancak sonuçta yasak hem başlamadan önce, hem bittikten sonra bu manzaraları görürsek azıcık olumlu etkiler de ortadan kalkmış olur. Bu tip yasaklarda inceden inceye planlama yapmak gerekir. Ama görüyoruz ki bu konuda bir hazırlık yapılmadan, apor topar oldu bu iş. 3 gündür bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyor, oldukça olumsuz etkileri bekleniyor bundan sonraki süreç için.”

ARALIKLI YASAK PSİKOLOJİYİ ETKİLİYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, insanların sosyal mesafe kurallarına ve koruma önlemlerine dikkat etmeden pazarlara akın etmesinin olumsuz olduğunu belirterek “İnsanların iki gün de olsa bir araya toplanmasını engellemek, olumlu etkisi beklenen bir şey ama insanların bu şekilde davranması iki günlük sokağa çıkma yasağının da etkilerini son derece azaltan bir olaydır” dedi.

28 GÜN OLABİLİR

Ceyhan, özetle şunları kaydetti: “Aralıklı böyle bir şey yapmak insanları psikolojik olarak etkiliyor ve insanlar markete akın ediyorlar, bunu önlemek çok zor. Bunun yerine hastalığın kuluçka süresi ve virüsü yayma süresi ile 28 günlük yasaklar olarak ayarlanabilir.

Bunu yaparken de marketler, eczaneler açık tutulabilir, o zaman böyle insanlar marketlere, pazarlara akın etmez, virüs sirkülasyonunu da kesebilirsiniz, toplumdaki virüs dolaşımını da engellemiş olursunuz. Bu, aralıkla sokağa çıkma yasağından daha etkili olur. 28 günlük ara vermeden sokağa çıkma yasağı salgın açısından daha etkili. Birçok ülke de böyle yaptı. ”