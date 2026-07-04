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Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ön rapor ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ön rapor ortaya çıktı

4.07.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ön rapor ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ilk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu, ancak kesin sonucun adli tıp raporuyla netleşeceği kaydedildi. Soruşturmada Tayland seyahatindeki maymun saldırısı iddiası ile sepsis ihtimali ve kollarındaki yara izlerinin de çok yönlü olarak incelendiği bildirildi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterini canlandıran ve 15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporçıktı.

Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre; ilk değerlendirmede, 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, kesin ölüm nedeninin adli tıp uzmanlarının kapsamlı incelemelerinin ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacağı bildirildi.

"MAYMUN ISIRIĞI" İDDİASI DA İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında farklı ihtimaller de değerlendirilmeye devam ediyor. Avukat Uğur Gökkoyun tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, Ece İrtem'in kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiasına yer verildi. Bu iddianın da soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Öte yandan, kamuoyunda gündeme gelen kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimalinin de araştırıldığı kaydedildi. Adli makamların, İrtem'in kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü, söz konusu bulguların ölümle bağlantısının olup olmadığının adli tıp raporlarıyla ortaya konulacağı belirtildi.

Yetkililer, ön rapordaki değerlendirmelerin kesin sonuç niteliği taşımadığını vurgulayarak, ölüm nedeninin otopsi bulguları, laboratuvar analizleri ve diğer adli incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla kesinleşeceğini vurguladı.

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