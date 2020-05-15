Bir FETÖ projesi ‘çoklu baro’ya tepki

15 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP Grubu, 2013’te FETÖ’nün de daha önce getirmek istediği illerde “birden fazla baro” kurulması planının benzerini uygulamaya sokmak için çalışma başlattı. Nispi temsil sistemi ile ilgili çalışma yapıp AKP’ye gönderen Adalet Bakanlığı bürokratlarının çoklu baroya karşı olduğu öğrenildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanvekili Hüseyin Özbek, illerde birden fazla baro kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde cumhuriyet ile getirilen hukuk birliğinin bozulacağını ifade etti.

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştiren açıklamasının ardından iktidar, başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin seçim sistemi ve yapısını değiştirmek için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine AKP’nin hukukçu milletvekilleri, Meclis’te gayri resmi bir çalışma başlattı. Basına yansıyan bilgilere göre, iktidar özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının TBB seçiminde etkinliğini azaltmak amacıyla seçim sistemini değiştirmek istiyor. Söz konusu illerin TBB delege sayısının düşürülerek, Anadolu’daki küçük baroların TBB’ye daha çok delege göndermesi ve TBB yönetiminin iktidara yakın isimlerden oluşması amaçlanıyor.

Erdoğan’ın talimatı uyarınca AKP Grubu’nda illerde “çoklu baro” kurulması da seçenek olarak çalışmaya eklendi. Belli sayıda avukatın bir araya gelmesiyle illerde alternatif baroların kurulması planlanıyor. Bu plan ise daha önce FETÖ tarafından 2013’te gündeme gelmişti.

NİSPİ TEMSİL ÇALIŞMASI

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Meclis’te AKP’nin gayri-resmi yürüttüğü çalışma kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan da destek istendi. Bakanlık, bu kapsamda baroların seçim sisteminin “nispi temsil” şeklinde yapılmasına ilişkin bir teknik çalışma yürüttü ve bunu AKP Grubu’na gönderdi.

BAKANLIK SOĞUK

Ancak bakanlık kulislerinde, çoklu baroya soğuk bakıldığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı bürokratlarının, “çoklu baro” hazırlığından rahatsız olduğu konuşulurken, bunun sistemi paramparça edeceği, farklı yapıların barolar içinde güç kazanabileceği eleştirileri yapıldı. “Nispi temsil” çalışmasına sıcak yaklaşan ancak çoklu baroya karşı olan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu daha önceki açıklamalarında birçok kez bunun FETÖ projesi olduğunun altını çizmişti. 53 baro da yaptıkları ortak açıklamada, baroların seçim sisteminin değiştirilmesine tümden karşı olduklarını duyurdu.

ÖZBEK: HUKUK BİRLİĞİ BOZULUR

Cumhuriyet’e konuşan TBB BaşkanVekili, Avukat Hüseyin Özbek Türkiye’nin ulus devlet ve üniter yapı olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı da her zaman milli birlik ve bütünlükten bahsediyor. Baroların örgütsel bütünlüğünü ve yapısını bozacak bir girişim, milli birlik ve bütünlük söylemi ile çelişiyor” dedi.

Bir ilde birden fazla baro kurulmasının sakıncalı olduğunu söyleyen Özbek, şunları kaydetti: “Adalet Bakanlığı birden fazla barodan hangisini muhatap alacak? Baroların, TBB delegeliği nasıl olacak? Bir ilde birden fazla baro olursa; bunlar çok farklı görüşler, politik eğilimler, düşünce yapıları ileri sürüyorsa hukuk birliği nasıl sağlanacak? Cumhuriyetten önce Osmanlı zamanında çok hukukluluk vardı. Konsolosluk mahkemeleri, yabancılar lehine kurgulanmış mahkemelerdi. Türkiye Cumhuriyeti, bunun acısını bildiği için yargıda teklik, hukukta birliği sağlamak için bu mahkemeleri kaldırdı. Hukuk devrimi gerçekleştirdi. Bugünkü çalışma, çok hukukluluğa davetiye çıkarır. Dinsel, mezhepsel, alt kimliklere, cemaat yapılanmalarına göre, birden fazla baro hukuk karmaşasına neden olur. O zaman bu öneride bulunanlar, bir ilde birden fazla vali, belediye başkanı, defterdar, kaymakamlık görevlendirmesinin önünü açar. Bu; her cemaat, aşiret, kendi devletçiğini kursun demektir. Bu da feodal, kabileler, aşiretler çağına dönmektir. Birden fazla baro, modern Cumhuriyetin reddi anlamında, bölünmenin, parçalanmanın alt kimlikler üzerinden ayrışmanın tetikçisi olarak kurgulanmak isteniyor...”

Çoklu baroyu 2013’te FETÖ’nün getirmek istediğini anımsatan Özbek, “O zaman da baroları demokrasi mücadelesinden alıkoymak istediler. Amaçları hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı mücadelesini yapamaz hale getirmekti. Şimdi de baroları idareye, siyasi iktidara itaatkâr yapılar haline getirmek istiyorlar. Eğer barolar tasfiye edilirse Türkiye çok daha baskıcı bir yapıya sürüklenecektir” dedi.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: SAKINCALARINI ANLATTIK

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye’de istisnasız tüm baroların, çoklu baro sistemine karşı olduğunu söyledi. Feyzioğlu, “TBB olarak biz de dünyada örneği olmayan bu ‘sistem’in sakıncalarını, konu birkaç sene önce gündeme getirildiğinde açıklamıştık. Konu o zaman kapanmıştı. Bugün de ilgili her kurum ve yetkili her makama çoklu baronun sakıncalarını somut gerekçelerle anlatıyoruz” dedi. Feyzioğlu, şunları kaydetti: “Barolarımızın bir kısmı sistemin aynen kalması gerektiği düşüncesinde. Bir kısmı, nisbi temsili destekliyor. Bunlardan bir kısmı sadece TBB delegasyonunda nisbi temsil olmalı diyor. Bir kısmı da örneğin mensup sayısı bini geçen barolarda değişiklik yapılsın görüşünde.”