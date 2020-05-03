Bir kavanoz mermi ile CHP'lilere ölüm tehdidi!

03 Mayıs 2020 Pazar, 17:32

İstanbul Kadıköy ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nin AKP Gençlik Kolları Başkanı olduğunu ileri süren Mehmet Emin Göç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP’yi ölümle tehdit etti.

Göç Twitter’dan yaptığı paylaşımda kavanoz dolusu mermi fotoğrafyla birlikte, şu ifadeleri kullandı:

“Ben has Karadenizliyim bir dolu var … patlamasını istemiyorsanız. Adam olun reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm.”







Göç, gelen tepkilere ise, "Laflarım zoruna gidenin borusuna gitsin @herkesicinCHP... @CHP_istanbulil @kilicdarogluk siz darbe yaparız darbe yapcaz derken bişey yok ben mermileri paylaşınca zorunuza gitti #İstanbul #kadiköy #Ankara kimse benim kim oldugumu bilmiyor ama darbe olursa gösteririz adam olun" karşılığını verdi.







Göç’ün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Kadıköy Belediye Başkan adaylığı döneminde yan yana çektirdiği fotoğrafı da var.



