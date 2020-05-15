Bir kez daha ‘Scarface’

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:44

“Call Me By Your Name” adlı filmiyle adını geniş kitlelere duyuran ve en son korku klasiği “Suspiria”nın yeniden çevrimine imza atan İtalyan sinemacı Luca Guadagnino şimdi de beyazperdenin unutulmaz öykülerinden birini yeniden uyarlamaya hazırlanıyor.

“Scarface”in yeni versiyonu için senaryoyu yazan isimlerse en az Guadagnino kadar önemli sinemacılar olan Joel ve Ethan Coen biraderler.

Birden fazla kere sinemaya aktarılan hikâyenin 1932 tarihli ilk versiyonunu Howard Hawks yönetmiş, başrolü ise Paul Muni üstlenmişti.



Brian De Palma’nın yönettiği. ve Al Pacino’nun başrolü üstlendiği versiyon ise 1983 tarihini taşıyor ve oyuncu kadrosunda Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham gibi isimleri barındırıyor.



Yeni film Los Angeles’da geçecek ve önceki versiyonlarda yer alan göçmenlik hikâyesi yine korunacak.





