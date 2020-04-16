Bir oda okul olsun

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Uzaktan eğitimin dördüncü haftasında öğrencilerin ilgisi giderek azalıyor, isteksizlik, odaklanamama sorunları artıyor.

Veliler, özellikle küçük çocuklar için uzaktan eğitimin verimli olmadığını söylüyor. Öğrencinin uzaktan eğitime ilgisinin giderek azaldığını belirten eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, “Evinizi bir an önce okula dönüştürün. Öğrenmeye ilgisi azalan ve aileleri tarafından öğrenmeye motive edilmeyen öğrencileri gelecekte daha sıkıntılı günler bekliyor” dedi. Öğrencilerin bir aydır okuldan uzak olduğunu hatırlatan, muhtemelen mayıs ayının da evde geçeceğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “23 Mart’ta başlanan uzaktan eğitime ilgi günler geçtikçe azalmaya başladı.

Eğitime, öğrenmeye verilen ara uzadıkça yeniden öğrenmeye başlamak için çok daha büyük çaba gerekecek. Öğrencilerin zorunlu olarak evde oldukları bu sürede ruh, beden sağlıklarının korunması, onları öğrenmeye, araştırmaya ve okumaya yöneltmekle mümkün olacaktır. Aksi halde doğası gereği hareketli ve meraklı olan çocukları evde tutmak havalar güzelleştikçe daha zor olacaktır. Bu günlerde öğrenme motivasyonunu kaybeden öğrencileri gelecek öğretim yılında derse başlatmak çok daha zor olacaktır.

Ebeveynler çocuklarının eğitimi önemsemez, çocuğun çalışmalarına saygı göstermez ve onu öğrenmeye motive etmezlerse en düzenli çalışan öğrenciler bile bir süre sonra derslerden uzaklaşmaya başlayacaklardır.”