Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık: HSK’de KPSS olmayacak

05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Milyonlarca aday kamuda iş bulabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek zorundayken hükümet bir kurumda daha bu şartı kaldırdı. Bundan böyle Adalet Bakanlığı’nda olduğu gibi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) da memur alımında KPSS uygulanmayacak.

Hükümet, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te bir kez daha değişiklik yaptı. Bu yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak yoluyla girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını düzenliyor. Yani KPSS bu yönetmeliğe göre yapılıyor. Yönetmeliğin 3. maddesinde “istisnalar” başlığı altında hangi kurumlara girişte KPSS şartı aranmayacağı sıralanıyor.

Yönetmelikte dün yapılan değişiklikle HSK de istisna kapsamına alındı. Değişikliğin ardından HSK’ye memur alınırken de KPSS şartı olmayacak. Böylece istisna maddesi biraz daha genişletilmiş oldu. Kurulun da eklenmesi ile yönetmeliğin “istisnalar” başlıklı maddesinin yeni hali şöyle: “Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, HSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları, iletişim uzman yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.”

‘İKTİDARIN MEMURU MU?’

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na alınacak memurları, diğer memurlardan ayırmanın bir tek nedeni olabileceğini söyledi. Balık, “Oraya kendi adamlarını yerleştirmek için mi bu yapılıyor? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Diğer memurlara KPSS uygulanırken HSK’ye alınacak memurlara uygulanmıyorsa bunun tek amacı her yere, her alana kendi adamlarını yerleştirmek olabilir. Hukuk sistemi kontrol altına mı alınmak isteniyor? Nasıl ki bütün memurlar kamuya alınırken KPSS şartı varsa burada da olmalı. Şimdi KPSS olmayacaksa bu memurlar nasıl alınacak? Mülakatla mı alınacak? Böylece devletin değil, iktidarın memuru mu olacak?” dedi.