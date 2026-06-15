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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

15.06.2026 15:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem yaşamını yitirdi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

17 Ocak 2025 tarihinde; Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dahil oldu.

KIVILCIM'IN ARKADAŞI ROLÜNDEYDİ

Kıvılcım’ın arkadaşı olan Işıl’ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor. 

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