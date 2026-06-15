Kürsü hırsıyla grup başkanvekilliklerini tasfiye eden Kılıçdaroğlu’na karşı hareket planı hazır

CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü Meclis’e gelerek grup toplantısı yapmak istedi. Kılıçdaroğlu bu kapsamda Meclis Başkanlığı’na yazı da yazdı. Ancak grup yönetiminde yer alan Özgür Özel ve ekibi, o gün Meclis’e gelen yurttaşların da desteğiyle partinin seçilmiş yönetiminin grup kürsüsünü korumasını sağladı. Bunun üzerine 11 Haziran’da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, tüzüğe aykırı şekilde, görev alanı dışında kalmasına karşın partinin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. TBMM Başkanlığı da kararın kendilerine ulaşmasıyla Başarır ve Günaydın’ın başkanvekilliklerini düşürdü.

İKİ FARKLI TÜZÜK ÇELİŞKİSİ

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesiyle “Salı grupta kim konuşacak?” tartışması yeniden başladı. Aslında her şey CHP Genel Merkezi ile Meclis grubunun tüzüklerinin ve disiplin süreçlerinin ayrı olmasından kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden alınan iki isim yerine parti yönetmeliklerinde seçim yapılması gerektiği belirtilirken atama yapmayı düşündüğü kaydediliyor. Düşünülenler arasında Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün Alp anılıyor.

Boşalan grup başkanvekilliklerine Kılıçdaroğlu’nun atama yapması durumunda Özel ekibi iki senaryo üzerinde duruyor. İlk olarak parti grubu kapalı oturumunda 35 kişinin vereceği dilekçeyle atamalara güvensizlik belirtip onların grup başkanvekilliğinin düşürülmesi, yerine seçim yapılması sağlanabilir.

İkincisi, CHP TBMM grubunun disiplin kurulu toplanıp bir CHP milletvekilini süresiz CHP grubu dışına çıkartabilir. Bir milletvekili CHP grubu dışına süresiz çıkarıldığı zaman o milletvekili hiçbir CHP grubu etkinliğine katılamıyor. Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu ekibindeki milletvekillerinin teorik olarak tamamı grup dışına çıkartılma cezası alabilir.

Ayrıca gözler bir yandan da bugün toplanacak TBMM CHP Grup Başkanlığı Grup Yönetim Kurulu’nun alacağı karara çevrildi. 9 kişiden oluşan kurulun toplantısında yarınki CHP Grup toplantısına ilişkin hazırlıklar ele alınacak, kürsüde kimin konuşacağı belirlenecek. Alınan karar da Meclis Başkanlığı’na bildirilecek. Öte yandan bu hafta Murat Emir, nöbetçi olarak görev yapacak.

UTANÇ VERİCİ MANZARA

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Başarır, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşma ısrarına tepki gösterdi. İhraçları anımsatan Başarır, “Toplumu, siyaseti, Meclis’i ve tüm kurumları geriyorlar. Ne toplum ne de ülke bu hukuksuzluğu hak ediyor. Düşünün, iki grup başkanvekiline adeta bir darbe yapıldı. Usulsüz bir şekilde disipline sevk edildiler. Dokuz arkadaşımız disipline verildi. Bunun ardından grup toplantısını toplamayı düşünüyorlar. Utanç verici manzaralarla karşı karşıyayız” dedi.

Öte yandan Özel’e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık 1000 delegenin imzasını çarşamba gününe kadar teslim edecek.