Bitlis'te PKK sığınağı bulundu
Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'li teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu kırsal bölgeye 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlatıldı.
Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, PKK'li teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Burada yapılan aramalarda ise 2 kablo bağlantılı pil bloku, 13 orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 görüntü kayıt cihazı, 2 laptop bataryası ve 1 el feneri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.
Video Haberler
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu
- Kadıköy'de kapkaç dehşeti kamerada
- Reynmen, Ece Erken'le fena dalga geçti
- Bu tuzağa dikkat ! Akıllara durgunluk veren yöntem
- 5 lira için silahlı, bıçaklı kavga! 6 yaralı
- Sarıyer'de hareketli anlar
- Uludağ'ı da koronavirüs vurdu... Sezon kapanıyor