Ayrılık sonrası ilk açıklama: Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı!

28.04.2026 15:08:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco'dan ilk açıklama geldi. Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk" dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞME UZATMA İHTİMALİNİ KONUŞUYORDUK..."

Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözlerini kullandı.

"BAŞLADIĞIMDA HEDEFİMİZ..."

Deneyimli çalıştırıcı, ayrılık sürecini değerlendirirken futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime de vurgu yaptı ve "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum" sözlerini sarf etti.

DERBİ YENİLGİSİ SONRASI AYRILIK

Tedesco'nun görevine, sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından son verildi. 40 yaşındaki teknik adam, takımın başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada maç başına 2,0 puan ortalaması yakaladı.

