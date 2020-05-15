'Biz Varız' dayanışması ile üç haftada 312 bin kişilik iftar paketi dağıtıldı

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:35

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan 'Biz Varız' dayanışma kampanyası kapsamında üç haftada 312 bin kişilik iftar yemeği dağıtıldı. Hayırsever yurttaşlar da 'Halkın Bakkalı' üzerinden 241 bin kişilik iftar sofrası alarak dayanışmaya destek oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu yıl Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulamaması üzerine Büyükşehir Belediyesi dayanışmayı iftar sofrası’yla daha da büyütmüştü.

Ramazan ayının ilk günü başlatılan İftar Sofrası’nda bağış toplanması ve yemek dağıtımı bayrama kadar sürecek. Dayanışma kapsamında iki kişilik İftar Sofrası 20 liraya alınabiliyor. Satın alınan paket, desteğin uygun görüldüğü semtlerde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. ekipleri tarafından evlere ulaştırılıyor. İftar paketinde tarhana çorbası, Urla kavurma, günlük olarak değişecek şekilde bulgur, pirinç pilavı ya da makarna, içinde hurma, siyah-yeşil zeytin, bal ve reçel olan iftariyelik ve iki ekmek bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan nedeniyle günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor.