BM: 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en zorlu kriz

01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:18

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs salgınının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının muhtemelen yakın geçmişte benzeri görülmemiş şekilde her ülkede resesyona neden olacağını belirten Guterres, salgınının ve ekonomik etkilerinin istikrarsızlığı, kargaşayı ve çatışmaları artırma riski olduğunu savundu. Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz." dedi.

Guterres bu nedenle uluslararası toplumu koronavirüs salgınına ve salgının neden olduğu sosyoekonomik yıkıma karşı daha güçlü ve etkili şekilde karşı koymaya çağırdı.

Guterres, “Bu da ancak herkes bir araya gelirse, siyasi oyunları unutursak ve insanlığın tehlikede olduğunu anlarsak mümkün olur” diye konuştu.

Salgına karşı alınan önlemlerin krizin büyüklüğüyle ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yönlendirmeleriyle eşleşmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, her ülkenin DSÖ'nün uyarılarını dikkate almadığına işaret etti.

Guterres, COVID-19 Önlem ve Kurtarma Fonu'nun oluşturulduğunu, bu yolla düşük ve orta gelirli ülkelerin salgının yarattığını krizi atlatma yolunda desteklenmesinin amaçlandığını duyurdu.

Guterres’in açıkladığı rapora göre, Uluslararası Çalışma Örgütü, salgın yüzünden 5 ila 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve 860 milyar ile 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.

Raporda ayrıca dünyadaki kırsal nüfusun yüzde 50'sinin, kentsel nüfusun ise yüzde 20'sinin sağlık sigortası olmadığına, gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2'sini sağlığa ayırdığına, küresel ortalamanın ise 4,7 olduğuna dikkat çekiliyor.

Eğitim sektöründe ise salgın yüzünden 166 ülkede okulların kapandığı ve 1,52 milyar öğrenci ile 60,2 milyon öğretmenin eğitime ara verdiği kaydediliyor.

Genel Sekreter Guterres, salgının özellikle Afrika kıtası üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu belirterek G20 ülkelerine Afrika'ya yönelik bir girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.