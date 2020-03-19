BM'den koronavirüs açıklaması: Salgın yayılırsa milyonlarca kişi ölecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" uyarısında bulundu.
Virüsün sadece insanları değil küresel ekonomiyi de etkilediğini belirten Guterres, Uluslararası Çalışma Örgütünün virüs nedeniyle dünya genelinde çalışanların 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşayabileceğini bildirdiğini söyledi.
BM'DEN G20 ÜLKELERİNE SALGINLA MÜCADELE ÇAĞRISI
Ülke düzeyinde alınan önlemlerin küresel ölçekte yaşanan kriz için yeterli olmadığını belirten Guterres, G20 ülkelerine koronavirüs salgınıyla mücadelede eş güdümlü, kararlı şekilde yeni adımlar atma ve gelişmekte olan ülkelere yardım etme çağrısında bulundu.
Guterres, ''En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek. Ortak bir düşmanımız var ve bir virüsle savaşıyoruz'' dedi.
Video Haberler
- Alevilere skandal ifadeler kullanan Fidan emniyette
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü