Bob Dylan’dan nihayet yeni albüm müjdesi

08 Mayıs 2020 Cuma, 19:13

Bob Dylan’ın kendi şarkılarından oluşan son albümü “Tempest” 2012 yılında dinleyicilerle buluşmuş, ünlü şarkıcı sonrasın da üç albüm daha yayımlamıştı. 2015’te “Shadows In The Night”, 2016’da “Fallen Angels” ve 2017’de “Triplicate” adlı albümleri kaydeden Dylan bu albümlerin hepsinde başkalarının şarkılarını söylemişti.

2020 içinde “Murder Most Foul” ve I Contain Multutides” adlı iki yeni şarkı yayımlayan Bob Dylan bu hafta “False Prophet” adını taşıyan üçüncü bir parça daha yayımladı.

ALBÜM 19 HAZİRAN’DA GELİYOR



Bob Dylan’ın kendi şarkılarından oluşan yeni albümünü adı “Rough and Rowdy Ways” olacak ve 19 Haziran’da dinleyiciyle buluşacak. Öte yandan nisan ayında Japonya turnesine çıkmayan planlayan Dylan koronavirüs salgını yüzünden bu turneyi iptal etmişti.

