Bodrum Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 09:20

Bodrum Belediye Gıda A.Ş. Bitez Kafeterya bahçesinde düzenlenen toplantı sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenen oturma düzeni ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve meclis üyelerinin tam kadro katılımı ile gerçekleşti. Toplantı öncesi meclis üyelerine ve gazetecilere, Bodrum Belediyesi tarafından hazırlatılan Kemal Atatürk imzalı yıkanabilir koruyucu maskeler dağıtıldı.

Olağanüstü gündem nedeniyle, 2020 yılının ikinci olağanüstü meclisini topladıklarını açıklayan Başkan Aras, 11 Mart 2020 tarihinde başlayan salgın tehlikesine karşı alınan tedbirleri özetleyerek 1.5 aylık süre zarfında Belediye Kriz Yönetim Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri aktardı. Pandemi sürecinde özveri ile çalışan tüm Belediye personeline teşekkür eden Aras, “Bodrum’da şu anda tablo kötü değil hatta iyi bile diyebiliriz. Hastanelerimizde her şey kontrol altında gidiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarda alınan önlemler yerinde. Bu dönemde mülki idaremize ve birbirine destek veren Bodrum halkına da teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

ARAS: KİRA VE ECRİMİSİL BEDELLERİ ÜÇ AY ERTELENDİ

Nisan ayı olağanüstü meclis toplantısını, Belediye’nin satış kiralama ve ecrimisil durumunda olan mülkleri ve tasarrufunda bulunan diğer yerler için erteleme kararı almak amacıyla topladıklarını kaydeden Başkan Aras, 7244 sayılı kanun gereği yapılan bu erteleme kararı ile söz konusu taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil, ve kiralamadan kaynaklanan bedel ve tutarların 19 mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin kısımlarının, 3 ay ertelenmesine karar verildiğini, bu süre bitiminden itibaren ilgili bakanlık tarafından sürenin 3 ay daha uzatılabileceğini ifade etti. Başkan Aras, söz konusu alacakların, süre bitiminde ertelenen süre kadar aylık eşit taksitlerde ve herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edileceğini aktardı. Salgın döneminde 3 ay faaliyette bulunamamış işletmecilerin, süre bitiminde ödeme yaparken yine de zorlanacağını söyleyen Başkan Aras, “Ancak bu yetki bizde değil, hükümetimizde. Sanıyorum bununla ilgili de bir karar çıkacaktır” dedi.

BODRUM BELEDİYESİ 300 BİN KİŞİ İÇİN SALGIN TEDBİRİ ALIYOR

Başkan Aras’ın konuşmasının ardından, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’da koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirler ve yapılan hizmetlerle ilgili verileri Meclis’e sundu. Bodrum’da 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Kriz Belediyeciliği modelini uygulamaya başladıklarını söyleyen Yılmaz, bu kapsamda acil eylem planlarının hayata geçirildiğini kaydetti.

Bodrum’un nüfusunun an itibariyle 295 bin 300 olduğunu ve 90 bin konutta ikamet edildiğini anlatan Yılmaz, 10 bin 200 vatandaşın da +65 yaş olduğunu kaydetti. Tayfun Yılmaz, salgınla mücadele döneminde bu nüfusa verilen hizmetleri şöyle sıraladı:

"4 bin 121 aileye gıda ve erzak paketi yardımı, 10 bin 662 aileye hijyen paketi, maske eldiven ve dezenfektan yardımı yapılmıştır. 16 Pazar yerine haftada 36 bin adet maske tüketilmektedir. Bodrum genelinde kamu kurumları, eczane ve fırınlara da dahil olmak üzere toplam 260 bin maske dağıtılmıştır. Ücretsiz olarak şu ana kadar 9000 bin araç dezenfektan işlemi gerçekleşmiştir. Genelge gereği açık olan 1281 adet özel işletmelerin, dezenfektan ve hijyen malzeme ihtiyaçları Belediyemiz tarafından temin edilmiştir. 91 banka şubesi dezenfekte edilirken, 72 kamu kurumu, 11 adet 112 acil istasyonu, 32 adet aile sağlığı merkezleri 56 muhtarlığın aralıklarla dezenfekte işlemi devam etmektedir. 23 Nisan kapsamında 10 bin 200 bayrak dağıtımı gerçekleştirdik. Kriz belediyeciliği kapsamında sadece tarım ile öngörüler ortaya konmuş, bu kapsamda 104 bin adet fide üreticiye temin edilmiştir. 1037 aileye halk süt yardımı, 128 sağlık çalışanımıza dört otelde yer temini yapılmıştır. 269 kişi evlerinde muayene edilmiştir. 6 aile psikolog yardımı almış, 101 hasta nakil edilmiş, 51 aileye nakdi yardım yapılmış, 16 müzisyenimiz sosyal medya üzerinden sponsorlar aracılığı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 41 öğrenci maddi ve hijyen yardımı yapılıp ev kiralarına destek olunmuştur. 91 kişinin gıda talepleri karşılanmıştır. Pandemi nedeni ile işlerine ara veren 2400 yurttaşımızın memleketlerine sevkleri belediyemizce tamamlanmıştır. 203 öğrenciye burs yardımları yapıldı. Gıda Aş. tarafından kamu kurumlarına günlük ortalama 1100 kişilik kumanya temin ediliyor. 98 bin konut içinde 45 bin 363 konuta belediyemiz temas etmiş, yardımına koşmuş ve hiç kimseye kayıtsız kalmamıştır.”

Başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz'ın ardından Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel de belediyenin son mali durumu ve yaşanabilecek gelir kayıpları hakkında bir sunum yaptı.

Covid-19 sebebiyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Belediye’ye borcu bulunan mükelleflerin banka haczinin durdurulduğunu, daha önce yapılan banka hacizlerinin ise mükelleflerin başvuruları üzerine kaldırıldığını söyleyen Demirel, Belediye gelirlerinin 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yüzde 10'a düştüğünü kaydetti. Buna rağmen geçen yıla göre vergi gelirlerinin arttığını, ancak kira ve ecrimisil gelirlerinde yüzde 10 azalış olduğunu belirten Demirel, pandemi döneminde yaşanabilecek gelir kayıplarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

GELİR KAYBI YAKLAŞIK 25 MİLYON TL

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum esnafına bu dönemde mağduriyet yaşatmamak adına borç tahakkuk ettirilmediğini kaydetti. Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılında ilan reklam gelirlerinden 241 bin TL, Pazar yeri işgaliyelerinden 2.5 milyon TL, eğlence vergisinden 750 bin TL ve ÇTV’den yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’lik bir gelir kaybı yaşayacağını belirten Demirel, "Bu dönemde, olası gelir kaybımızın 25 milyon civarında olduğu düşünülmektedir. Bu gelir kaybı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurum içinde çok yönlü tasarrufa gidilmiştir. Bunu parasal olarak ifade edecek olursak geçen yıl 71.503.795,94 TL iken yapılan harcamalar, bu yıl 65.337.970,23 TL civarında gerçekleşmiştir." dedi. Demirel, bu dönemde piyasaya olan ödemelerin ve personel maaşlarının da geciktirilmeden düzenli olarak ödendiğini sözlerine ekledi.

Ahmet Demirel'in konuşmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zabıta Müdürlüğüne atanan Deniz Özyıldız, Emlak İstimlak Müdürlüğüne atanan Melike Yapıcı Topuz, Bilgi İşlem Müdürlüğüne atanan Kürşat Kahveci ile Etüt ve Proje Müdürlüğüne atanan Özgür Şahin'i meclise tanıttı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Toplantının tek gündem maddesi olan, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, “Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması” başlıklı birinci maddesi gereğince, yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının Bodrum’da neden olduğu ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla; 19.03.2020 tarihinden sonraki dönemlere ait, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi, söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi.