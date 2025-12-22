CHP'li Emir İBB borsasını belgeleriyle ifşa etti: İşte 8 milyon dolarlık para trafiği

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB davası kapsamında tutuklanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın cezaevinden tahliye edilmesi karşılığında yürütüldüğü iddia edilen 300 milyon liralık (8 milyon dolar) para trafiğini belgeleriyle ortaya koydu.

Emir’in açıklamalarına göre, TECO Petrolcülük’ün sahibi Sarp Yalçınkaya, cezaevinde bulunduğu süreçte avukat Çağrı Silahtaroğlu aracılığıyla bir pazarlığa zorlandı.

10 milyon dolar istenen "tahliye bedeli", pazarlıklar sonucu 8 milyon dolar olarak belirlendi. Yalçınkaya, itiraf niteliğindeki ifadesinde bu paranın izini kaybettirmek için "güvenli hesap" olarak Eytaş Kuyumculuk’un adres gösterildiğini öne sürdü.

Murat Emir’in paylaştığı banka dekontlarında, paranın trafiği şu şekilde:

-CSY Global A.Ş. hesabından Sarp Yalçınkaya’nın şahsi hesabına.

-Yalçınkaya’nın şahsi hesabından Eytaş Kuyumculuk A.Ş. hesabına.

29 Mayıs 2025 tarihinde yapılan transferin 1 gün sonrasında Yalçınkaya’nın şirketlerine el konulması, sürecin "şirket kaynaklarını kurtarma veya tahliye garantisi" üzerine kurulduğu iddiasını gündeme getirdi.

300 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN

Dosyada dikkat çeken delil ise transfer edilen 300 milyon TL karşılığında kesilen 72.196 gramlık (yaklaşık 72 kg) külçe altın faturası. Yalçınkaya, Silivri 4. Noterliği üzerinden düzenlenen bir vekaletnamenin altına, "bedel karşılığı elden altın teslim aldım" notunu düşüyor. İş insanı Yalçınkaya sonrasında bu notun paranın izini kaybettirmek ve süreci "aklamak" amacıyla kendisine zorla yazdırıldığını öne sürdü.

CHP'li Emir, kuyumcu Erdem Bektaş’ın ifade sürecinde yaşanan usulsüzlüklere de değindi. Emniyetin ifadeye çağırdığı Bektaş, emniyete gitmiyor ve doğrudan savcılığa gidiyor. Soruşturma savcısı M.B.A.’nın emniyeti arayarak "şahsın orada hazır edilmesine gerek kalmadığını" bildirdiği iddia edildi. Bu durumla beraber yargı ve emniyet içinde konuya karşı bir "koruma kalkanı" olduğu şüphesi gündeme geldi.

''SORUŞTURMA BAŞLATMAK İÇİN GEÇ KALIYORSUNUZ''

Emir, yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti:

"Bu 300 milyon liralık transfer neyin karşılığında yapıldı? 72 kilogram altının tahliye karşılığı alındığı iddiaları doğru mudur? Bu 'İBB Borsası' içinde yargı mensupları var mıdır? Fatura elimizde, her gün yeni bir bilgi açıklıyoruz. Soruşturma başlatmak için neyi bekliyorsunuz?"