Bodrum'da 23 Nisan töreni

23 Nisan 2020 Perşembe, 10:59

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, çeşitli oda ve STK temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

Belediye Meydanı'ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okunurken, ardından ise çocuk şarkılarının çalınmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz VE CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, üzerinde Türk Bayrakları bulunan balonları gökyüzüne bıraktı.

Başkan Aras tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "23 Nisan Milli Egemenliğin tecelli ettiği çok önemli bir tarihtir. Atatürk, onu daha sonra onu bayram olarak çocuklara armağan etti. Bunun çok önemli bir sebebi vardı. Çünkü Türk Milleti ilk defa kendi kaderini belirleyebildiği meclise sahip olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olması gerekir. O yüzden Türkiye, diğer ülkelerden ayrılmıştır. Biz şu anda bir Suriye değilsek, Irak değilsek, İran değilsek, Afganistan değilsek Atatürk’ün egemenliği kayıtsız şartsız millete bırakmasından kaynaklanmıştır. Yani demokrasinin bu topraklarda oluşmasından kaynaklanmıştır. Şu anda bunu yapamayan milletlerin ne durumda olduğunu hep birlikte görüyoruz. O yüzden biz ülkemizde demokrasiye, temsili demokrasiye çok büyük bir önem vermeliyiz ve ona sahip çıkmalıyız.” dedi.

Törenin ardından ise belediye hoparlörlerinden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kutlama mesajı, çocuk şarkıları ve Atatürk'ün sesi yayınlandı.

Öte yandan başkan Aras'ın 'Bodrum'u bayraklarla donatalım çağrısı da karşılık buldu. Bodrum'un bir çok sokak ve caddesi vatandaşlar tarafından ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.