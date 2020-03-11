Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle tatil kararı aldı
Boğaziçi Üniversitesi de 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanmış olan bahar tatilini, koronavirüs nedeniyle 16-29 Mart tarihleri arasına alındığını bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun ortak kararı ile koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanmış olan bahar tatilini, 16-29 Mart tarihleri arasına alındığını bildirdi. Öte yandan Senato’nun, akademik takvimde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmakta olduğu kaydedildi.
Daha önce de Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle ara tatilini erkene çektiğini duyurmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi ise eğitimlere online olarak devam edeceğini bildirdi.
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