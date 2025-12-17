Murat Bakan'dan, Levent Gültekin'e 'koruma ordusu' yanıtı: 'O gün de yalandı, bugün de yalan!'

Gazeteci Levent Gültekin’in, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın İçişleri Bakanlığı’ndan “koruma ordusu” talep ettiği yönündeki iddiasına bir yanıt daha geldi.

Murat Bakan, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek sosyal medyadan kapsamlı bir açıklama yaptı.

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı yayında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ı hedef alarak, Bakan’ın kendisini “gölge İçişleri Bakanı” olarak tanımladığını ve bu gerekçeyle İçişleri Bakanlığı’ndan “koruma ordusu” talep ettiğini öne sürdü.

Gültekin, söz konusu iddiayı dile getirirken, “Evcilik oynuyor bunların hepsi; genel başkancılık, siyasetçilik” ifadelerini kullandı.

Kendisini bizzat aradım ve açıkça söyledim:

MURAT BAKAN'DAN, LEVENT GÜLTEKİN'E SERT YANIT

İddiaların ardından Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Levent Gültekin’in sözlerini yalanladı.

Bakan, “Ne ‘gölge bakanım’ diyerek bir talebim oldu ne de ‘koruma ordusu’ gibi bir isteğim oldu. Bu iddia o gün de yalandı, bugün de yalan” ifadelerine yer verdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Levent Gültekin geçmişte, YouTube programında “Murat Bakan ‘Ben gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu verin’ dedi” şeklinde bir iddiayı dolaşıma soktu. Bu iddia o gün de yalandı, bugün de yalan.

Kendisini bizzat aradım ve açıkça söyledim: Ne “gölge bakanım” diyerek bir talebim oldu, ne “koruma ordusu” gibi bir isteğim oldu.

Siyasette birçok kişide bulunan yakın koruma uygulamasına ilişkin, güvenlik kaygısıyla yapılmış bir değerlendirme ve başvuru söz konusudur; bunu “ordu”ya çevirip itibarsızlaştırmaya çalışmak açık bir çarpıtmadır."

"İTİBAR SALDIRISI"

"Kaldı ki “Murat Bakan yakın koruma talebinde bulunmuş” demek sıradan bir konudur. Fakat “koruma ordusu istedi, gölge bakanım dedi” diye sunarsanız, sosyal medyada viral olur.

Yapılan tam olarak budur; gerçeği eğip bükerek, içine yalan katarak, kurguyla yalanı birleştirip itibar saldırısına dönüştürmektir.

Kendisi telefon görüşmemizde yayında ifadelerini "abarttığını" söyleyerek sonraki yayında “düzelteceğini” belirtmişti. Ama düzeltmedi."

TEKRAR AYNI KONUYU GÜNDEME GETİRİYOR

"Şimdi tekrar aynı konuyu gündeme getiriyor. Aynı lakayıt tavırla!

Yetmiyor kendisine, bu kez daha da ileri taşıyor; “makam aracı istedi” gibi tamamen uydurma bir iddiayı da ekliyor. “Makam aracı isteme” diye bir şey yok. Ardından yine aynı noktaya dönüp, benim “gölge bakanım” diyerek “koruma istediğimi” söylüyor."

‘HATA’ VEYA ‘ABARTI’ İLE AÇIKLANAMAZ

"Burada kritik olan, bu iddianın doğru olmadığı kendisine açıkça bildirilmiş, muhatabı tarafından düzeltilmişken kendisinin aynı yalanı tekrar tekrar dolaşıma sokmasıdır.

Bu artık “hata” veya "canlı yayın abartısı" diye açıklanamaz.

Bu ancak art niyetli, yani bilerek ve isteyerek yürütülen bir itibar zedeleme faaliyeti olarak değerlendirilebilir."

"GAZETECİLİK ETİĞİNİ ÇİĞNEDİĞİNİ SÖYLEMEK GEREKİYOR"

"Bunu tazminat davası konusu yapmadım. Zira gazeteciler üzerinde bu kadar baskı varken ben de böyle bir konuda yargı yoluna başvurmayı doğru bulmuyorum. Ancak ikili konuşmada açıklamamı dinleyip üstelik hak verip yayında düzelteceğini söyleyip sonra açıklamamıza yer vermezse, üstelik yalanı güncelleyip yeniden dolaşıma sokarsa biz açıklama hakkımızı nerede, nasıl kullanacağız?

Gazetecilik etiğini çiğnediğini de söylemek gerekiyor. Bir yanlış bilgi yayıldığında yapılması gereken, muhatabın düzeltmesini vermek ve hatayı açıkça düzeltmektir."

ALGI ÜRETİMİ VE İTİBAR SUİKASTINA MALZEME TAŞIMA

"Düzeltmeyi yapmamak bir yana, aynı yalanı güncelleyip “makam aracı” gibi yeni bir kurgu ekleyerek yeniden servis etmek; gerçeği araştırma, doğrulama, cevap hakkına saygı ve hatayı düzeltme gibi en temel etik ilkelerle bağdaşmıyor. Bu gazetecilik değil; algı üretmek ve itibar suikastına malzeme taşımaktır.”

LEVENT GÜLTEKİN'DEN DE YANIT GELDİ

Levent Gültekin ise sosyal medya hesabından üzerinden Bakan’ın açıklamasına yanıt verdi.

Gültekin, “Murat bey siz telefonda makam aracı değil koruma istediğinizi söylediniz, ben de ilk makam aracı dedim ama sonrasında düzeltip koruma dedim, neresi yanlış? Kaldı ki o programdan hemen sonra sizin düzeltmenizi de yaptım, siz koruma istedim bazı tehditler vardı demediniz mi?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Levent Gültekin "CHP'nin gölge İçişleri Bakanı var, Murat Bakan. Ne diyor biliyor musun? 'Ben gölge İçişleri Bakanı'yım, bana koruma ordusu tahsis edin' diye. Ve bunu kendisi anlatıyor İzmir'de. Evcilik oynuyor bunların hepsi; genel başkancılık, siyasetçilik” iddiasına bulunmuştu.

Murat Bakan ise L event Gültekin'e sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Bakan 'koruma ordusu' değil bir yakın koruma için talepte bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış ve haksız bir yorumu düzeltmek gereği hasıl olmuştur.

İçişleri Bakanlığına, “Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin” diye bir başvurum olmamıştır.

İstihbarat kaynaklarından bize gelen gayri resmi bilgi çerçevesinde, yüksek risk altında olduğum ifade edildiğinden ve konuyu danıştığım emniyet mensuplarının tamamının bu bilgiyi ciddiye almam gerektiği yönündeki uyarıları üzerine, 30 Temmuz 2024 tarihinde İzmir Valiliğine “bir yakın koruma” başvurum olmuş, o başvuru da henüz neticelenmemiştir."