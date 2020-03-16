Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle afet ve olağanüstü hal ilan edildi

16 Mart 2020 Pazartesi, 18:50

İki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) afet durumu ilan ederken, vaka çoğunluğunun bulunduğu Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise olağanüstü durum ilan edildi.

FBİH Başbakanı Fadil Novalic, federasyon sınırları içerisinde virüsün yayılmasını engellemek için "afet" durumu ilan edildiğini ifade ederek, ülke ekonomisinin dengede kalmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Okullardaki uzaktan eğitim kararının ardından kamu kurumlarının da benzer uygulamaya gitmesi gerektiğine işaret eden Novalic, vatandaşlara virüsle mücadele kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulundu.

Novalic, gıda temini sağlanan işletmelerin kapatılmayacağını sözlerine ekledi.

RS Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede olağanüstü durum ilan edildiği, vatandaşlara panik yapmamaları ve gıda temini sağlanan işletmelerin kapatılmayacağı bilgilerine yer verildi.

ARNAVUTLUK'TA SERBEST DOLAŞIMA SINIRLAMA

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri duyurdu.

Rama, ülke genelinde vatandaşların serbest dolaşımına kısıtlama getirileceğini, bugünden başlayarak yerel saat ile 18.00’den sonra ülke genelinde vatandaşların dışarıya çıkması, park ve açık alanlarda dolaşmanın yasaklanacağını bildirdi.

Yasağa uymayanlara ceza verileceğini ifade eden Rama, sadece ihtiyaç, izin ve yetki kapsamında dışarı çıkılabileceğini aktardı.

Rama ayrıca, tüm emeklilerin tamamen dışarı çıkmasını engelleyecek bir düzenleme için çalıştıklarını kaydetti.

Daha önce toplu taşıma hizmetlerinin de durdurulduğu Arnavutluk'ta vaka sayısı 51 olarak kaydedilirken, virüsten 1 kişi hayatını kaybetti.