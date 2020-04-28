Boşuna mı atandılar?

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Türkçe öğretmeni C.G. 18 Mart’taki atamayla öğretmen olmaya hak kazandığını belirterek “Atanmamız ‘istihdamın durmadığına’ kanıt olarak müjdelendi. Oysa biz istihdam edilmedik. Kılavuzda yazan ‘atama sonucunu takiben 15 gün içinde belgeler teslim edilmelidir’ ifadesine rağmen bekletiliyoruz. Hiçbir sosyal güvencemiz yok ve geçinemiyoruz. Okulların tatil olduğunu söylüyorlar oysa biz uzaktan eğitime dahil edilebiliriz. Ne zaman biteceği belli olmayan bu sürecin kurbanı biz olmamalıyız” dedi.

Sınıf öğretmeni D.Y. de “Mevzuatın aksine atamamızın yapıldığı günden 15 gün geçmesine rağmen kararnamelerimiz gönderilmedi. Özlük haklarımız, sigortamız, maaşımız yani kısaca öğretmen olduğumuza dair hiçbir şey yok elimizde. Atandığım için işimden de çıktım. Benim gibi birçok arkadaşım var. Atanmışız ama işsiziz. Kiramızı, faturalarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Bakanlık bize okullar açılana kadar bekleyin diyor. Kararnamelerimizin bir an önce elektronik ortamda verilmesini ve uzaktan eğitim sürecine dahil edilmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KARIN DOYURMUYOR’

Fen Bilimleri öğretmeni H.K. de ailesinde çalışabilecek kimsenin olmadığını vurgulayarak “Ailemde korona salgını nedeniyle çalışabilen kimse yok. Tek umudumuz atanmış olmamdı ama kararnamelerimiz gönderilmediği için bekliyoruz. Atanmış olmamız tek başına karnımızı doyurmuyor. Yetkililerden sesimizi duymasını bekliyoruz” diye konuştu.

Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni G.S. ise “Atamanın ardından çalıştığım işyerinden ‘zaten işin garanti’ denilerek çıkarıldım. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, kurs öğretmenleri dahil herkese bir çözüm bulundu ama bizim için hâlâ bir adım atılmadı. Evliyim, çocuklarım var ve nasıl geçineceğimi kara kara düşünüyorum. Yetkililerden bu sorunun çözülmesi için acil adım atılmasını bekliyoruz” dedi.