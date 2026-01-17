Jandarma’dan ‘Menzil’ iddiası sonrası yanıt! ‘ Olayla ilgili idari süreç başlatıldı’

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava öncesinde Silivri’de yaşanan müdahaleye ilişkin tartışmalar sürerken, Jandarma Genel Komutanlığı kamuoyuna açıklama yaptı.

VeryansınTV yazarı Erdem Atay’ın, adliye önündeki müdahalede dikkat çeken teğmen rütbeli jandarma subayının Menzil cemaati mensubu olduğu yönündeki iddiasının ardından gelen açıklamada, 15 Ocak 2026 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaşanan olaylara değinildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, 4 No’lu duruşma salonunda görülen dava sırasında salon kapasitesi nedeniyle içeri alınamayan bir grubun slogan atarak jandarma personeline mukavemette bulunduğu, bunun üzerine gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, duruşma salonunun güvenliğini sağlayan jandarma personeline yönelik mukavemetin artması ve kalabalık içerisinden görevlilere ağır hakaretler edilmesi üzerine, olay yerinde görevli bir personelin münferit müdahalede bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, yaşanan olaylara ilişkin idari sürecin başlatıldığını duyurarak, konunun tüm yönleriyle incelendiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 No’lu duruşma salonunda 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir.

Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir.

Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."