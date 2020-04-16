Breakdansçılar da internette yarışacak

16 Nisan 2020 Perşembe, 10:31



Koronavirüs salgını nedeniyle evinde dans etmeye devam edenler için sosyal medya üzerinden Red Bull BC One Breaking Records yarışması düzenleniyor. Performanslarını video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılardan beklenen ise; breakdans ile özdeşleşen imza figürleri yapmaları. Dünya çapında bu figürleri en fazla sayıda olacak şekilde sergileyen katılımcılar ise Red Bull BC One Dünya Finali’ni yerinde izleme şansına sahip olacak. Katılım tarihi 30 Nisan’a kadar.



Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen breakdans yarışması Red Bull BC One’ın yalnızca sosyal medya üzerinden yapılacak yarışması olan Red Bull BC One Breaking Records’ın başvuru şartlarına ilişkin daha fazla bilgi ise https://www.redbull.com/tr-tr/red-bull-bc-one-instagram-yarismasi adresinde.

Video ile yeteneğini göster

Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 14 -30 Nisan tarihleri arasında 90s ve 30 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında ise Air Flares ismiyle bilinen iki imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Elbette katılımcıların bu imza hareketlerdeki becerilerini de birer video ile göstermesi şart. Red Bull Türkiye ve Red Bull BC One’ın sosyal medya hesaplarından yapılacak duyurudaki hareketleri dünya çapında en fazla yapan katılımcılar, Red Bull BC One Dünya Finali heyecanını yerinde izleyecek.

